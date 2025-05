Taktisch, bemüht – aber chancenlos

Der BSV Schwarz-Weiß Rehden hat sein Nachholspiel in der Oberliga Niedersachsen verloren. Beim abstiegsbedrohten Aufsteiger Eintracht Braunschweig U23 unterlag das Team von Trainer Kristian Arambasic am Mittwochabend mit 0:2 (0:2). Die Partie in der Rheingold-Arena geriet früh auf die schiefe Bahn – der Platzverweis gegen Oleksii Mazur und der direkt folgende Elfmeter brachten den Gastgebern nicht nur die Führung, sondern entschieden das Spiel.

Lange neutralisierten sich beide Teams. Die Eintracht, mit drei Spielern aus dem Profikader verstärkt, setzte auf eine stabile Defensive. Rehden hielt mit Kompaktheit und Ordnung dagegen. Erst nach 30 Minuten kam Bewegung ins Spiel – und das abrupt: In der 36. Minute sah Mazur nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte. Nur Sekunden später verwandelte Walid Ould-Chikh den fälligen Strafstoß zur Führung für die Gastgeber (36.). Kurz vor der Pause erhöhte Jona Borsum nach einem individuellen Fehler sogar auf 2:0 (45.+4).

„Zwei Gegentore in vier Minuten, ein Mann weniger – da war die Luft ein Stück weit raus“, so Arambasic. „Das 0:2 vor der Pause war der zweite Nackenschlag.“

Nach dem Seitenwechsel wechselte Rehden gleich viermal – Burlage, Paris, Kozin und Traoré kamen ins Spiel. Der BSV bemühte sich in Unterzahl, spielte phasenweise mutig nach vorn. Niklas Burlage hatte die große Chance zum Anschluss, scheiterte jedoch aus kurzer Distanz am BTSV-Keeper. Es blieb der einzige echte Abschluss.

„Wenn Niklas den reinmacht, wird’s nochmal richtig spannend“, ärgerte sich Arambasic. „Aber so war’s in der Summe einfach zu wenig, um das Spiel noch zu drehen.“

Defensiv ließ Rehden in Hälfte zwei kaum noch etwas zu, auch weil Braunschweig das Ergebnis vor allem verwaltete. In der Schlussphase dezimierten sich die Gastgeber durch die Gelb-Rote Karte gegen Robin Placinta noch selbst – am Ergebnis änderte das nichts mehr.

Einordnung und Ausblick

„Natürlich bin ich enttäuscht“, gab Arambasic zu. „Aber wir müssen das einordnen: dritte Partie in sechs Tagen, ein Mann weniger ab der 36. Minute, gegen eine Mannschaft, die um ihre Existenz kämpft und heute alles reingeworfen hat. Das Spielglück war heute auf ihrer Seite.“

Für den BSV ist das Ergebnis doppelt bitter. Die Niederlage bremst nicht nur die Serie nach dem Punkt in Verden, sondern dürfte auch die letzte minimale Aufstiegschance endgültig beendet haben. „Wir wollten bis zum Schluss oben dranbleiben“, so Arambasic. „Jetzt geht es darum, in den verbleibenden beiden Spielen nochmal Selbstvertrauen für das Pokalfinale zu tanken.“

Am Samstag empfängt Rehden in den Waldsportstätten die Mannschaft von USI Lupo Martini Wolfsburg. Dann heißt es: Reaktion zeigen – und Rhythmus aufbauen für das große Ziel: das NFV-Pokalfinale.

Fazit

Ein Platzverweis, zwei schnelle Gegentore, viel Wille, aber kein Ertrag – Rehden hatte in Braunschweig nur phasenweise Zugriff aufs Spiel. Am Ende blieb ein bitterer Abend und die Erkenntnis, dass ein Spiel in Unterzahl kaum noch zu drehen ist.

Eintracht Braunschweig II – BSV Schwarz-Weiß Rehden 2:0

Eintracht Braunschweig II: Justin Duda, Maxim Root, Gabriel Michalek, Andrej Schlothauer, Sanoussy Ba (95. Jakob Benstead), Walid Ould-Chikh (68. Rami Zouaoui), Robin Placinta, Maksym Tytarenko (88. Basim El-Haj), Jona Borsum, Mason Grumbach (92. Leonard Laatsch), Benjamin Mbom (78. Kacper Szczerba) - Trainer: Fabian Adelmann

BSV Schwarz-Weiß Rehden: Daniel Banfalvi, Bocar Djumo (46. Javier Alejandro Jimenez Paris), Riad Stublla, Oleksii Mazur, Eric Anozie, Nestor Herve Djengoue, Alexis Weidenbach, Inwoo Choi, Nikita Marusenko (53. Elvir Maloku), Elias Beck (46. Niklas Burlage), Nick Kaperkon (46. Kyrylo Kozin) - Trainer: Kristian Arambasic

Schiedsrichter: Felix Mutz - Zuschauer: 900

Tore: 1:0 Walid Ould-Chikh (40. Foulelfmeter), 2:0 Jona Borsum (47.)