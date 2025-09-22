Taktikerfolg für Saller – Schlehdorf siegt – Garmisch II, Krün und SVE mit Kantersiegen

Jetzt ist die weiße Weste des FC Bad Kohlgrub besudelt. Gegen den SC Eibsee Grainau setzte es die erste Saisonniederlage. Mit ausschlaggebend war Christoph Sallers Taktikkniff, die Gastgeber mit einer massiven Abwehrkette extrem zu fordern. Mit fünf, sechs Spielern in der letzten Reihe erweisen sich die Gäste für Bad Kohlgrub als ganz harte Nuss.

„Mir ist schon klar, dass das nicht schön anzuschauen war“, rechtfertigt sich Grainaus Übungsleiter, „aber ich wusste, wenn wir hier versuchen mitzuspielen, dann bekommen wir richtig auf die Mütze.“ So heiligte eben der Zweck die Mittel. Die einen wollten nicht, die anderen konnten nicht. Die beiden Keeper Philipp von Scheele und Tim Schiebilski traten nur in Erscheinung, wenn sie hin und wieder einen Abschlag tätigen mussten.

Kurz nach Wiederanpfiff wurde es dann für die Gastgeber richtig bitter. Bei einem Entlastungsangriff der Grainauer verschätzte sich von Scheele beim Abschluss von Kilian Kral, der Ball flog neben ihm ins kurze Eck. „Wir hatten dann schon Möglichkeiten auszugleichen“, findet Kohlgrubs Co-Trainer Sebastian Moser. „Aber die Abschlüsse waren leider alle etwas zu ungenau angesetzt. Kompliment an Grainau, die haben heute wohl das Maximum erreicht.“

SV Krün – Bad Heilbrunn II 4:1 (3:1)

Selbst einen Tag nach dem Spiel merkte man Matthias Schmidt die Freude über den vierten Saisonsieg deutlich an. „Klar war es gegen den punktlosen Tabellenletzten irgendwie ein Pflichtsieg“, räumt der Trainer des SV Krün ein. „Aber es hat endlich wieder Spaß gemacht.“ Ausschlaggebend dafür war nicht nur das 4:1 gegen die Bezirksliga-Reserve des SV Bad Heilbrunn, sondern vor allem das eigene Auftreten.

„Wir hatten zuletzt echt viel Gemotze auf dem Platz“, findet Schmidt. „Das wollten wir abstellen.“ Gesagt, getan. Förderlich dafür waren sicherlich die schnellen Führungstreffer durch Youngster Tobias Hartl und Georg Fleyss. Selbst nach dem Anschlusstreffer der Gäste durch Tobias Schröfl blieb es ruhig beim SVK. Auch wenn Schmidt das Gegentor ärgert.

„Absolut unnötig. Wir vertändeln hinten den Ball und schenken den Gästen diesen Treffer.“ Doch nur ein paar Minuten später gab erneut Hartl mit einem sehenswerten Kopfballtreffer die passende Antwort. In Abschnitt zwei konnte sich dann auch Hubert Holzer in die Torschützenliste eintragen. „Wir haben die Partie sehr ernst genommen“, betont Schmidt. „Wir wollten uns gegen den Tabellenletzten keine Blöße geben.“ Einen Sahnetag erwischte Rechtsverteidiger Hannes Haller. „Der hat keinen einzigen Zweikampf verloren.“

TSV Oberammergau – FC Kochelsee-S. 1:5 (1:3)

Nach der ersten Saisonniederlage gegen den ASV Habach II hat Kreisklassen-Absteiger FC Kochelsee Schlehdorf beim TSV Oberammergau mit einem klaren 5:1 den vierten Sieg in dieser Spielzeit folgen lassen. „Nachdem wir ein paar Chancen haben liegen lassen, geht der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung“, findet Gästetrainer Andreas Mathäus.

„Wir sind die Partie sehr konzentriert angegangen. Es war ein richtig erwachsener Auftritt meiner Mannschaft.“ Ein Team, aus dem mit Michael Schratt ein Akteur herausragte. Schlehdorfs offensiver Mittelfeldspieler war nämlich an allen fünf Treffern beteiligt. Einem Hattrick in Halbzeit eins stand auch nur der Gegentreffer von Stefan Drewing zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich im Weg. Besonders sehenswert: Schratts dritter Streich, als er sich nahe der Mittellinie das Leder schnappte, vehement Richtung TSV-Tor zog und sich auch von mehreren Gegenspielern nicht am erfolgreichen Abschluss hindern ließ.

In Halbzeit zwei legte er für seine Teamkameraden Yuri Schindler und indirekt auch für Niclas Jung auf, der einen zu kurz abgewehrten Freistoß Schratts veredeln konnte. „Für uns ein ganz bitterer Abend“, gibt TSVO-Coach Hüseyin Pekhamarat zu. Ihn schmerzt nicht nur die Pleite, sondern auch die Verletzung von Kapitän Stefan Drewing (Wade). „Ich befürchte sogar, dass er uns länger fehlen wird.“ Nach Urlauber Marvin Otto der zweite Hochkaräter. „Das war nicht zu kompensieren.“

FC Megas GAP – SV Eschenlohe⇥0:5 (0:1)

Einen „hochverdienten Sieg“ sah Florian Mayr beim 5:0-Erfolg seines SV Eschenlohe im „Käfig“ am Garmisch-Partenkirchner Kainzendbad. „Wir waren durchgehend überlegen, es hätte höher ausgehen können“, bilanziert Mayr, der sich mehr Tore aus dem Spiel heraus erhofft hatte. „Schade, dass wir dafür einen Standard brauchen.“ Fabian Göllner setzte einen Freistoß unter der Mauer hindurch zum 1:0 in die Maschen. Megas-Coach Ionannis Hristoforidis hingegen hadert mit seiner Elf.

„Wir hatten mehr Spielanteile, schaffen es aber nicht, die Tore zu machen.“ Das 0:2 kreidet der FC-Trainer seinem Torhüter an. Elvis Ayebare rief „Keeper“, ließ Jonas Kaiser dennoch zum Kopfball kommen. Unrühmlicher Höhepunkt war eine Tätlichkeit von Megas-Kapitän Milan Hornar in Form einen Griffs an den Hals von Philipp Mann. „War kein Ruhmesblatt für ihn, das weiß er selber“, kommentiert Hristoforidis die unschöne Szene.

ASV Habach II – FC Mittenwald⇥1:2 (1:1)