„Taktik war nicht entscheidend" – Raisting dreht Partie gegen MTV

Torjubel bei Elias Lieb nach dem 2:1 - Fußball - Bezirksliga Süd - Saison 2025/26 - MTV 1879 München - SV Raisting (SVR) - 4. April 2026 – Foto: Andreas Mayr

An diesem Karsamstag liefen viele Schienen zusammen für den SVR. Schon bei der Ankunft fühlte man sich an den heimischen Platz erinnert. Ein tiefer, nasser Rasen breitete sich vor den Gästen aus. „Ist uns entgegengekommen“, sagte Franz. Wirkte er doch der DNA der Münchner entgegen, die darauf programmiert sind, Probleme in der Regel spielerisch anzugehen. „War heute schwierig“, erkannte der Trainer bereits in den Anfangsminuten. Raisting hingegen freundete sich direkt mit den Verhältnissen an. Benedikt Stechele grätschte im Mittelfeld vieles kurz und klein, Hermann Sigl setzte frühe Duftmarken gegen Top-Stürmer Alexander Kaltner, die die Schiedsrichter durchgehen ließen. „Ein reines Kampfspiel, in das wir uns reinbeißen konnten“, so sah es Franz.

Auf ihrer Osterfahrt nach München suchten die Raistinger Fußballer keine Eier, sehr wohl aber nach Lebenszeichen. Und siehe da: Allerlei Symbole der Hoffnung waren ausfindig zu machen auf der schnuckeligen Anlage des MTV im Süden der Stadt. Wie sich etwa ein völlig entkräfteter Luca Siegl nach seiner Auswechslung an die Seite von Trainer Johannes Franz stellte und pausenlos seine Kollegen anpeitschte, zeigte, dass sich die Raistinger nun doch endlich mit ihrer Rolle als Überlebenskünstler in der Bezirksliga anfreunden. „Genau das Spiel, das wir gebraucht haben“, hielt weniger später der Coach fest. Willkommen im Abstiegskampf heißt es für die Raistinger nach ihrem 2:1-Sieg in München.

Schnell war zu erkennen: Die Raistinger waren einfach besser präpariert für ein Spiel dieser Art. Ihre Offensive ist ausgelegt auf lange Bälle, die auf diesem Rasen hervorragend funktionierten. „Die Taktik war nicht so entscheidend“, sagte Franz. Nein, es ging darum, die kleinen und großen Duelle um zweite Bälle zu holen, und da lagen die Raistinger deutlich vorn. Über die gesamten 90 Minuten strahlten sie Gefahr aus, egal ob auf den Flügeln oder im Zentrum. Elias Lieb, Lukas Matz, Luca Siegl, Viktor Neveling – jeder hatte seine Szenen und Abschlüsse. Zur Wahrheit gehört auch, dass sich die Münchner Abwehrspieler nicht besonders geschickt im Umgang mit den langen Schlägen anstellten.

Saisontreffer Nummer 29 – Kaltner trifft erneut

Der MTV setzte vor allem Alexander Kaltner entgegen. Praktisch jede nennenswerte Aktion begann oder endete beim früheren Drittliga-Mann. „Wahnsinns-individuelle Klasse“, schwärmte auch Franz. Sein Elfmetertor zum 1:0 war bereits Saisontreffer Nummer 29. Elias Lieb hatte nach einem Eckball einen Münchner umgerissen, der völlig frei stand. Doch gerade seine Person illustrierte ganz gut den Raistinger Umgang mit dieser Partie.

Statt sich, wie kürzlich gegen Obermenzing, mit dem eigenen Leid zu besudeln, verwandelten sie Frust in Anschubkraft. Ein Angriff über ihn und seine rechte Seite führte zum Handelfmeter kurz vor der Pause. „Gibt nicht jeder“, sagte Franz über den Strafstoß, der zum 1:1 (Neveling) im Tor einschlug. Liebs großer Moment der Wiedergutmachung folgte direkt nach dem Wechsel. Einen Flankenball von Frederick Specht berührte er sanft mit seiner Fußspitze. „Macht er extrem gut – aus vollem Lauf nur ein kleiner Touch“, schwärmte sein Coach. Danach verpassten die Raistinger mehrmals die Entscheidung, was aber nicht weiter dramatisch war, schließlich waren sie stets präsent wie bemüht bei der Absicherung des eigenen Tores. „Genauso einen Leidenskampf musst du fabrizieren, wenn du unten wegbleiben willst“, sagte Hannes Franz. Beim Interview nach Spielende umzingelten seine Spieler ihn und den Reporter, machten sich einen Spaß draus, die Freude heraus zu schreien. Da soll noch einer sagen, dass Abstiegskampf nicht auch Spaß machen kann.