Taktik statt Tore, Spitzenspiel endet 0-0

Das Spitzenduell zwischen dem erstplatzierten FC Grenchen und dem zweitplatzierten FC Lommiswil stand heute auf dem Programm. Nach Verlustpunkten hatten beide Mannschaften gleich viel Punkte, nun das Direktduell. Die 363 Zuschauenden bekamen die erste Chance bereits in der 3. Minute zu sehen. Der Grenchner Mitrovic sah sein Abschluss auf der Linie geklärt. Nach 10 Minuten wurden die Gäste aus Lommiswil stärker und verzeichneten auch mehrere offensive Ansätze. Das Spiel gestaltete sich sehr taktisch und beide Mannschaften gingen wenig Risiko ein. In der 43. Minute kamen die Hausherren zu einer Dreifachchance, doch das Runde fand den Weg ins Eckige nicht. Am Ende dieser Aktion wurde Vasileiadis im Strafraum gelegt, jedoch für den Schiedsrichter nicht elfmeterwürdig und so wurde es laut im Stadion Brühl. Alles in allem war der Halbzeitstand von 0-0 das gerechte Resultat. Im zweiten Durchgang kamen die Lommiswiler nach einem Flachpass zur Mitte aus gefährlicher Position fast zum Abschluss, doch die Situation konnte bereingt werden. In Folge wurde der FC Grenchen deutlich stärker und war die spielbestimmendere Mannschaft. Dies zeigten sie auch mit Offensivaktionen wie z.B. in der 62. Minute als Vasileiadis den Ball zur Mitte brachte, doch der war etwas zu steil für den grätschenden Catak. In der 68. Minute wurde es nach einem langen Ball von Bähler auf Mitrovic gefährlich. In der 84. Minute parierte Bähler einen Lommiswiler Volley. In der 87. Minute spielten die Gäste einen flachen Steilpass und der FCG-Torhüter Bähler verschätzte sich, kam raus, so dass der Lommiswiler durchkam und aus der Distanz auf das leere Tor schiessen konnte, doch der Ball ging daneben. Danach war Schluss in Grenchen. Lommiswil kann mit dem Punkt sicher besser leben als die Grenchner aufgrund der Spielanteile in Hälfte 2, doch auch für die Uhrenstädter ist dieses Remis kein Grund zur Nervosität.