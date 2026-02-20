Taktik statt Tackling: Oli Gorgiev - vom Zerstörer zum Entwickler

Es ist noch immer ein etwas ungewohntes Bild. In der Bayernliga Nord kennt man Oli Gorgiev eigentlich gratschend, beißend und vielleicht ab und an zwickend in der Defensive von Gebenbach, Amberg und Weiden. Daran, den 45-Jährige an der Linie des FC Ingolstadt II zu sehen, muss man sich noch gewöhnen. Der ehemalige Verteidiger jedoch nicht. Er ist bereits voll drin in seinem neuen Job, wie im FuPa-Interview deutlich wird...
Oliver, bei Dir sind ja ausnahmsweise sogar zwei Zwischenfazit nötig. Zunächst der kollektive Gedanke: Der FC Ingolstadt II kurz vor dem Auftakt der Frühjahrsrunde: Wie zufrieden bist Du mit dem bisher Erreichen?
Wir sind mit der bisherigen Saison und Vorbereitung zufrieden.
Und dann sind wir schon bei Dir: Nach der Abberufung von Patrick Schönfeld zur ersten Mannschaft wurdest Du vom Co- zum Cheftrainer befördert. Seit neun Spielen bist Du nun also erstmals hauptverantwortlich für ein Team. Wie geht's Dir in dieser Rolle? Bist Du schon komplett angekommen?
Es war ein fließender Übergang, da wir im Trainerteam schon vorher vieles gemeinsam entschieden haben. Trotzdem ist es für einen Trainer immer gut, eine komplette Vorbereitung absolvieren zu können.
Es ist bei den kleinen Schanzern immer wieder das gleiche: Eine junge Mannschaft entwickelt sich über eine Saison, reift zum Bayernliga-Spitzenteam - und fällt dann auseinander. Wie schwierig ist es, sich mit diesem Prozedere zu arrangieren bzw. abzufinden?
Es ist überhaupt nicht schwer. Ganz im Gegenteil. Wir sind hier, um die Jungs maximal gut auszubilden und so nah wie möglich an den Profibereich heranzuführen.
Du hast nach der Übernahme von Patrick Schönfeld immer wieder betont, dass Du - einfach nur - den eingeschlagenen Weg fortführen willst. Wie sieht denn dieser Weg nun konkret aus?
Der eingeschlagene Weg ist, wie gerade erklärt, die Jungs an den Profibereich heranzuführen. Das ist uns in dieser Winterpause wieder einmal eindrucksvoll bewiesen: Wir haben mit Alper Özden, Joe Chirinos und Ognjen Draklulic drei Spieler in den Profibereich abgegeben.
Besteht nicht die Gefahr, dass Du zu sehr von Patrick Schönfeld kopierst? Und eine Kopie ist meistens schlechter als das Original...
Nein, da besteht keine Gefahr. Wir denken Fußball ohnehin relativ gleich. Außerdem haben wir, wie beschrieben, bereits viele gemeinsame Entscheidungen getroffen.
Was ist denn beim aktuellen Auftreten des FC Ingolstadt II typisch Gorgiev? Und: Was war klassisch Schönfeld?
Da gibt es keine großen Unterscheidungen. Wir bilden nach einer klaren Philosophie aus, wir beide wollen die Jungs ganzheitlich in allen Bereichen auf und neben dem Platz weiterentwickeln.
Gerade offensiv - der FCI II stelt die beste Sturmreihe der Liga - läuft's richtig gut. Warum? Wie sieht der ehemalige Klasseverteidiger das?
Ich sehe das sehr positiv. Ziel im Ballbesitz ist es, Tore zu erzielen. Von daher freut es uns, dass die Jungs viele Tore schießen.
Ist die etwas schwächere Defensivreihe eine typische Kinderkrankheit, also die Folge einer blutjungen Mannschaft?
Wir sind eine junge Mannschaft: Fehler gehören zur Ausbildung und zum Lernprozess dazu. Und Fehler im Defensivbereich führen eben häufig unmittelbar zu Gegentoren.
Abschließend der Blick in die Zukunft: Erzähl doch mal - und: Du darfst ruhig träumen....
Aus der U21 des FC Ingolstadt bekommen fünf Spieler einen Profivertrag.
Vielen Dank für das Gespräch - und alles Gute für die Rest-Saison.