Taktik statt Tackling: Oli Gorgiev - vom Zerstörer zum Entwickler Oliver Gorgiev, Trainer des FC Ingolstadt II, im Interview von Helmut Weigerstorfer · Heute, 07:00 Uhr

Seit neun Spielen gibt der 45-Jährige die Richtung bei den kleinen Schanzern vor. – Foto: Roland Schäfer

Es ist noch immer ein etwas ungewohntes Bild. In der Bayernliga Nord kennt man Oli Gorgiev eigentlich gratschend, beißend und vielleicht ab und an zwickend in der Defensive von Gebenbach, Amberg und Weiden. Daran, den 45-Jährige an der Linie des FC Ingolstadt II zu sehen, muss man sich noch gewöhnen. Der ehemalige Verteidiger jedoch nicht. Er ist bereits voll drin in seinem neuen Job, wie im FuPa-Interview deutlich wird...

Oliver, bei Dir sind ja ausnahmsweise sogar zwei Zwischenfazit nötig. Zunächst der kollektive Gedanke: Der FC Ingolstadt II kurz vor dem Auftakt der Frühjahrsrunde: Wie zufrieden bist Du mit dem bisher Erreichen?

Wir sind mit der bisherigen Saison und Vorbereitung zufrieden. Und dann sind wir schon bei Dir: Nach der Abberufung von Patrick Schönfeld zur ersten Mannschaft wurdest Du vom Co- zum Cheftrainer befördert. Seit neun Spielen bist Du nun also erstmals hauptverantwortlich für ein Team. Wie geht's Dir in dieser Rolle? Bist Du schon komplett angekommen?

Es war ein fließender Übergang, da wir im Trainerteam schon vorher vieles gemeinsam entschieden haben. Trotzdem ist es für einen Trainer immer gut, eine komplette Vorbereitung absolvieren zu können.

Es ist bei den kleinen Schanzern immer wieder das gleiche: Eine junge Mannschaft entwickelt sich über eine Saison, reift zum Bayernliga-Spitzenteam - und fällt dann auseinander. Wie schwierig ist es, sich mit diesem Prozedere zu arrangieren bzw. abzufinden?

Es ist überhaupt nicht schwer. Ganz im Gegenteil. Wir sind hier, um die Jungs maximal gut auszubilden und so nah wie möglich an den Profibereich heranzuführen. Du hast nach der Übernahme von Patrick Schönfeld immer wieder betont, dass Du - einfach nur - den eingeschlagenen Weg fortführen willst. Wie sieht denn dieser Weg nun konkret aus?

Der eingeschlagene Weg ist, wie gerade erklärt, die Jungs an den Profibereich heranzuführen. Das ist uns in dieser Winterpause wieder einmal eindrucksvoll bewiesen: Wir haben mit Alper Özden, Joe Chirinos und Ognjen Draklulic drei Spieler in den Profibereich abgegeben.

Dem FCI gelingt der Neuaufbau seiner Reserve immer wieder auf beeindruckende Art und Weise. – Foto: Roland Schäfer | #inkognitophotography