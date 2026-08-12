⚽ Taktik-Krimi zwischen Lathen und Rütenbrock endet remis Nach dem wilden 5:3-Pokalhit setzen die Gäste diesmal auf eine deutlich kompaktere Spielweise.rn von Gerry Grave · Heute, 11:18 Uhr · 0 Leser

Zum Saisonauftakt der Emslandliga gab es im Duell zwischen dem SV Raspo Lathen und dem VfL Rütenbrock keinen Sieger. Die Gäste agierten diesmal deutlich vorsichtiger als bei der bitteren Pokalpleite vor einigen Wochen. VfL-Trainer Jörg Brunen zog die richtigen Lehren aus dem damaligen Spiel und wechselte zurück zur gewohnten Viererkette. In diesem System fühlte sich die Mannschaft sichtlich wohler und stand über die gesamte Spielzeit stabil. Rütenbrock überzeugte mit physischer Präsenz im Mittelfeld und hielt das Tempo über die vollen 90 Minuten hoch. Von einem konditionellen Einbruch nach einer Stunde war diesmal keine Spur.

Blitzstart und ein echtes Traumtor Die kompaktere Ausrichtung lähmte das Offensivspiel der Gäste keineswegs. Bereits in der 3. Spielminute schockte Marek Heyne die Hausherren, als er sich über die linke Seite durchsetzte und die frühe 0:1-Führung für den VfL erzielte.

SV Raspo Lathen ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Das Team von Trainer Maik von Lintel bewahrte clever die Nerven. In der 15. Minute schlug Dickmann zu: Nach einer präzisen Flanke stand Dominic Dickmann goldrichtig und hämmerte den Ball per traumhaftem Volleyschuss in die Maschen. Der Stadionsprecher überschlug sich förmlich vor Begeisterung über dieses fantastische Tor.

Routine sichert die Punkteteilung Nach der Anfangsviertelstunde entwickelte sich ein taktisch geprägtes Spiel. Rütenbrock war spielerisch die etwas aktivere Mannschaft, biss sich an der erfahrenen Lathener Abwehrkette jedoch die Zähne aus. Raspo blieb ruhig, machte die Räume eng und riskierte nichts mehr. Da man am Ende mit dem Punkt zufrieden war und im eigenen Spielaufbau die zündenden Ideen fehlten, blieben Torchancen in der zweiten Halbzeit absolute Mangelware. Beide Trainer zeigten sich nach dem Schlusspfiff mit dem ersten Saisonspiel zufrieden.

Die Stimmen der Trainer "Insgesamt ein gutes Spiel von uns", bilanzierte VfL-Trainer Jörg Brunen. "Wir haben Lathen gut von unserem Tor weggehalten und waren das leicht bessere Team. Das Unentschieden geht in Ordnung. Mit mehr Kaltschnäuzigkeit wäre aber ein Sieg drin gewesen."