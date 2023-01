– Foto: Andreas Zobe

Taktik aus der Not bringt Futsal-Spektakel beim MCH Der MCH Futsal Club tritt ohne festen Torhüter gegen Weilimdorf an und macht seine Sache dabei auch gut. Am Ende aber steht eine unnötige Niederlage.

Das hat die Futsal-Bundesliga auch noch nicht erlebt: Ein Team, das 40 Minuten netto mit der Flying-Goalie-Taktik spielt. So geschehen in der Sennestädter Sporthalle Süd beim Match zwischen dem MCH Futsal Club und dem TSV Weilimdorf, das am Ende 4:7 (1:2) ausging.

Wie viel Pech kann eine Mannschaft eigentlich haben? Diese Frage stellten sich zahlreiche der rund 300 Zuschauer – vorrangig die, die es mit dem MCH hielten. Schon beim Aufwärmen gab es einige irritierte Blicke auf den Tribünen und auch bei den Gästen aus Weilimdorf. Wieso macht sich beim MCH eigentlich weder Goalie Nicolas Pacheco, noch Ersatzkeeper Kadiralb Dibra warm? Als die Mannschaften sodann einliefen und MCH-Kapitän Aytürk Gecim mit dem blauen Flying-Goalie-Trikot seine Starting-Five aufs Parkett führte, war die Verwirrung komplett.

MCH-Trainer Cleverson Pelc klärte auf: „Sowohl Nico als auch Kadi sind verletzt.“ Pacheco hatte während der Hallen-Fußball-Stadtmeisterschaft, bei der er für den SV Gadderbaum aktiv war, im Viertelfinale gegen den VfB Fichte einen fiesen Tritt unter den Fuß abbekommen. Die Folge: Schwere Verstauchung zweier Zehen. An ein Futsal-Spiel war nicht im Ansatz zu denken. Dibra hatte mit starken Rückenproblemen zu kämpfen, auch er konnte nicht spielen. „So ist uns nichts anderes übrig geblieben als kontinuierlich mit fliegendem Torhüter zu spielen“, erklärte Pelc. Und das war eigentlich gar nicht schlecht. Denn die Gäste aus Weilimdorf hatten zum einen überhaupt nicht damit gerechnet, zum anderen hatten sie massive Probleme, gegen die Bielefelder Überzahl zu verteidigen. Interimskeeper Aytürk Gecim, der seine Nominierung für das Tor sportlich nahm, konnte sich oft im Tor auszeichnen.

So schön die ständige Überzahl auch ist, sie birgt auch immer Gefahren.