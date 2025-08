Takruri glänzt beim Heimspiel: Altenerding siegt gegen Palzing

Von Beginn an übernahmen die Veilchen das Kommando und belohnten sich früh: Nach einem Pass von Samuel Kronthaler hämmerte der überragende Wiam Takruri das Leder unhaltbar für Schlussmann Matea Kostic unter die Querlatte (6.).

Wenig später wurde Takruri im Strafraum zu Fall gebracht, doch der geforderte Elfmeterpfiff blieb aus. Dennoch prägte der Flügelstürmer die Anfangsphase, war für seine Gegenspieler kaum zu kontrollieren und hatte bei einem Flachschuss Pech, dass der Ball haarscharf am langen Pfosten vorbeistrich (14.).

In der Folgezeit konnte sich der Gast etwas aus der Umklammerung lösen, doch erst nach 34 Minuten kam Palzing zu seinem ersten Abschluss. Als Alexander Schneider einen Flankenball nach innen brachte, wurde das Leder verlängert, sodass Dominic Schermbach am langen Pfosten volley zum Schuss kam – Torhüter Lukas Loher hatte damit jedoch keine Mühe.

Sechs Minuten später auf der Gegenseite: Ein abgefälschter Freistoß von Leart Bialli landete bei Kronthaler, der zum Schuss kam. Doch der auf der Linie stehende Mirnes Gurbeta rettete für Keeper Kostic in höchster Not.

Wie schon zu Beginn der Partie kamen die Locke-Schützlinge auch nach dem Wiederanpfiff schwungvoll aus der Kabine – und belohnten sich schnell. Nach drei Minuten landete ein Flachschuss von Mario Dipalo, der zuvor von Marco Baumann bedient worden war, flach zum 2:0 im rechten Eck (48.). Die Semptstädter blieben am Drücker und sorgten frühzeitig für die Vorentscheidung: Als Pedro Flores ein Zuspiel von Dipalo aufnahm, setzte er sich gegen seinen Gegenspieler Liam Russo durch und traf mit einem sehenswerten Schuss unter die Latte zum 3:0 (55.).

Trotz der klaren Führung ließen die Hausherren in ihrer Spielfreude nicht nach. Der stets gefährliche Takruri zog aus spitzem Winkel am linken Strafraumeck ab, verfehlte das Tor jedoch erneut nur um wenige Zentimeter (63.).

Nach einigen Wechseln von Trainer Locke verlor die Partie etwas an Struktur, was Palzing fast noch zum Ehrentreffer genutzt hätte. Russo kam nach einer Freistoßflanke von Marcel Radlmaier vor Keeper Loher an den Ball, zielte jedoch zu hoch.

Zehn Minuten vor dem Ende musste Antonius Fischer-Stabauer vorzeitig vom Feld: Er brachte den frei auf das Tor zulaufenden Bialli zu Fall.

Den fälligen Freistoß führte Bialli selbst aus, Kostic konnte den Ball jedoch nur nach vorne abklatschen. Beim Nachschuss von Baumann war der Torhüter aber wieder zur Stelle, sodass es beim verdienten 3:0-Erfolg der SpVgg blieb.