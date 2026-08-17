Takahito Ohno: „Klassenerhalt wird viel schwieriger“

Beim TuS BW Königsdorf geht Takahito Ohno in seine zweite Saison als Cheftrainer in der Mittelrheinliga. Nachdem die Königsdorfer die vergangene Spielzeit trotz eines großen Umbruchs auf einem starken neunten Tabellenplatz beendeten, steht der Verein nun erneut vor einer schwierigen Aufgabe. Gleich mehrere Stammspieler haben den TuS verlassen, gleichzeitig rücken zahlreiche junge Akteure nach.
Die erste Saison nach der langen Ära von Trainer Albert Deuker konnte aus Königsdorfer Sicht durchaus als Erfolg gewertet werden. Ohno übernahm eine stark veränderte Mannschaft und schaffte mit dem jungen Team letztlich souverän den Klassenerhalt. Nun muss der Trainer allerdings erneut einen größeren personellen Umbruch moderieren.
Auch deshalb verlief die bisherige Vorbereitung noch nicht wie erhofft. In acht Testspielen gelang Königsdorf lediglich ein Sieg. Hinzu kommen drei Unentschieden und vier Niederlagen. „Als Zwischenfazit sind wir mit den Ergebnissen bislang eher unzufrieden, da wir nur einen Sieg eingefahren haben“, erklärt Ohno. Dennoch erkennt der Trainer Fortschritte: „Spielerisch wurde es zwar Woche für Woche besser, allerdings ist da auch noch Luft nach oben.“
Die durchwachsenen Resultate kommen angesichts der personellen Veränderungen nicht völlig überraschend. Gleich sieben Stammspieler aus der vergangenen Saison haben Königsdorf verlassen. Besonders schwer wiegt der Abgang von Kapitän Noah Can Kurmali, der sich Ligakonkurrent SSV Merten angeschlossen hat. „Leider müssen wir wieder einen großen Umbruch vornehmen“, sagt Ohno. Kurmali habe eine „überragende Saison“ gespielt und sei für die Mannschaft nicht zu ersetzen. „So ist aber der Fußball. Wir arbeiten jetzt mit den Jungs, die wir haben.“
Dabei setzt Königsdorf erneut stark auf den eigenen Nachwuchs. Zahlreiche Spieler aus der U19 sind zum Mittelrheinliga-Kader gestoßen. Dadurch verfügt Ohno zwar über einen vergleichsweise großen Kader, gleichzeitig zählt seine Mannschaft auch in dieser Spielzeit wieder zu den jüngsten Teams der Liga. Für Ohno bringt diese Situation zwei Seiten mit sich. „Es ist eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance für den Verein“, betont der Trainer. Die jungen Spieler sollen sich möglichst schnell an das Niveau der Mittelrheinliga gewöhnen und im Laufe der Saison weiterentwickeln.
Trotz des neunten Platzes in der vergangenen Saison gibt es in Königsdorf keine Ambitionen, die Zielsetzung nach oben anzupassen. Vielmehr erwartet Ohno diesmal sogar einen härteren Kampf um den Ligaverbleib. „Unser Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt, welcher diese Saison viel schwieriger zu erreichen sein wird als letztes Jahr“, stellt der Trainer klar.
Ein Grund dafür ist aus seiner Sicht die gestiegene Qualität der Liga. Ohno erwartet eine deutlich engere Mittelrheinliga und sieht insbesondere die Aufsteiger gut aufgestellt. Dadurch dürfte der Konkurrenzkampf sowohl im oberen als auch im unteren Bereich der Tabelle zunehmen. „Die Aufsteiger haben alle gute Qualität und von daher ist es nicht einfach, vor allem für uns in der Liga zu bleiben“, erklärt Ohno.
Im Rennen um die Spitzenplätze hat der Königsdorfer Trainer dagegen vier klare Favoriten ausgemacht. Eintracht Hohkeppel, der SSV Merten, der VfL Vichttal und der Siegburger SV gehören für ihn zu den stärksten Mannschaften der neuen Spielzeit.
Unabhängig von den personellen Voraussetzungen möchte Königsdorf seinen eingeschlagenen Weg fortsetzen. Ohno hebt hervor, dass der TuS finanziell nicht mit vielen Konkurrenten mithalten könne und dennoch einen spielerischen Ansatz verfolge. „Mir ist wichtig zu betonen, dass wir als TuS Königsdorf den geringsten Etat der Liga haben, aber trotzdem versuchen, Ballbesitzfußball zu spielen und viel selber mit dem Ball zu kreieren“, sagt der Trainer.
Diese Philosophie soll auch nach dem erneuten Umbruch beibehalten werden. Statt sich ausschließlich über defensive Stabilität und den Kampf gegen den Abstieg zu definieren, möchte Königsdorf weiterhin mutig auftreten und eigene spielerische Lösungen finden. Dabei hofft Ohno erneut auf die Unterstützung der Anhänger. „Wir freuen uns, dass uns immer viele Fans zahlreich unterstützen und hoffen, dass wir sie nächste Saison auch wieder glücklich machen können.“