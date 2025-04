Taira Tomita ist der stille Held des FC Kosova

Wenn über den FC Kosova gesprochen wird, dann ist schnell die Rede von Fatlum Ahmeti oder Maximilian Stellmach. Dabei hat der Erfolg des Landesligisten natürlich weitaus mehr Väter als die beiden Torjäger. Einer der „stillen Helden“ in Reihen des Spitzenreiters ist Taira Tomita. Angesprochen auf seinen Außenverteidiger gerät Trainer Mohamed El Mimouni umgehend ins Schwärmen. „Für uns ist Taira ein Sechser im Lotto. Er verkörpert alles das, was diese Mannschaft auszeichnet. Ich hoffe sehr, dass uns Taira noch viele Jahre erhalten bleibt“, sagt der Coach.

Dass El Mimouni im Saisonendspurt überhaupt wieder auf den Japaner zurückgreifen kann, grenzt schon an ein Wunder. Es ist gerade einmal zwei Monate her, dass sich Tomita im Spitzenspiel beim FC Remscheid einen Bruch des Oberarms inklusive Bänder- und Sehnerissen zuzog. Eine Operation und das vorzeitige Saisonaus drohten. Doch Tomita holte sich noch eine Zweitmeinung eines anderen Arztes ein und stand nur sechs Wochen später gegen Jüchen schon wieder auf dem Platz. „Der Bruch ist gut verheilt. Ich habe zwar ab und zu noch Schmerzen. Aber im Spiel sind diese vergessen“, sagt der 31-Jährige, der in dieser Saison mit seinem Team ein großes Ziel verfolgt. „Wir wollen Erster bleiben und in die Oberliga aufsteigen.“

Die Bereitschaft, für die eigenen Träume große Opfer zu bringen, hat Taira Tomita schon in jungen Jahren unter Beweis gestellt. Nachdem er im WM-Jahr 2006 von Schalker Scouts zu einem Talentcamp nach Gelsenkirchen eingeladen worden war und dort überzeugt hatte, entschied sich Tomita, seine Heimat Japan zu verlassen und gemeinsam mit seinen Elternnach Deutschland zu ziehen. Damals war er gerade einmal 15 Jahre alt. Auf Schalke trainierte der Teenager unter Jugendtrainerlegende Norbert Elgert. „Er war der mit Abstand beste Trainer, den ich hatte. Ich habe fachlich und menschlich immer noch großen Respekt vor ihm“, sagt Tomita.