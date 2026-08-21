Taiki Iimura: Ohne Anlaufzeit zum ETSV-Schlüsselspieler Der ETSV Hamburg hat nach dem großen Umbruch überraschend stark in die neue Saison gefunden. Ein Grund dafür: Taiki Iimura funktioniert nach seinem Wechsel aus Japan sofort. von red · Heute, 07:22 Uhr · 0 Leser

Beim ETSV Hamburg läuft es weiter gut. – Foto: IMAGO / Hanno Bode

Der ETSV Hamburg hat im Sommer fast alles neu sortieren müssen. Nach der Meisterschaft in der Oberliga Hamburg veränderte sich der Kader massiv, viele prägende Spieler gingen, zahlreiche neue Gesichter kamen. Dass der amtierende Hamburger Meister nach drei Spieltagen trotzdem ungeschlagen bei sieben Punkten steht, ist deshalb eine der spannenderen Geschichten dieses Saisonstarts.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Einer, der dabei schnell in den Fokus gerückt ist, heißt Taiki Iimura. Der Mittelfeldspieler kam im April aus Japan nach Deutschland, absolvierte mehrere Probetrainings bei verschiedenen Vereinen und schloss sich anschließend dem ETSV an. Seine bisherigen Stationen in der Heimat: Yokohama Marinos U-18 und die Rikkyo Universität. Nun ist er in Hamburg angekommen - und offenbar ohne große Eingewöhnungszeit. Iimura liefert direkt Argumente Nach Angaben seiner Agentur Reymei-Management hat sich Iimura bereits kurz nach seinem Wechsel zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft entwickelt und kommt regelmäßig zum Einsatz. Das passt zum Eindruck der ersten Pflichtspiele. Der Japaner stand früh in der Startelf, brachte sich im Pokal und in der Liga als Vorlagengeber ein und wirkt in einem neu zusammengestellten Team direkt wie ein Spieler, der Verantwortung übernehmen kann.

Seine größte Stärke: Schnelligkeit. Genau damit will Iimura den Unterschied machen. In einem Statement formuliert der Spieler seinen Anspruch deutlich: „Es ist meine erste Saison in Deutschland, aber ich habe keine Zeit zu zögern. Ich will mit meiner Schnelligkeit den Unterschied machen, Ergebnisse liefern und den nächsten Schritt nach oben gehen.“ Das ist ein Satz, der zu seiner bisherigen Rolle passt. Iimura wirkt nicht wie ein Spieler, der erst langsam ankommen möchte. Er will sofort funktionieren, sofort helfen, sofort auffallen.