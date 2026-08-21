Taiki Iimura: Ohne Anlaufzeit zum ETSV-Schlüsselspieler

Der ETSV Hamburg hat im Sommer fast alles neu sortieren müssen. Nach der Meisterschaft in der Oberliga Hamburg veränderte sich der Kader massiv, viele prägende Spieler gingen, zahlreiche neue Gesichter kamen. Dass der amtierende Hamburger Meister nach drei Spieltagen trotzdem ungeschlagen bei sieben Punkten steht, ist deshalb eine der spannenderen Geschichten dieses Saisonstarts.
Einer, der dabei schnell in den Fokus gerückt ist, heißt Taiki Iimura. Der Mittelfeldspieler kam im April aus Japan nach Deutschland, absolvierte mehrere Probetrainings bei verschiedenen Vereinen und schloss sich anschließend dem ETSV an. Seine bisherigen Stationen in der Heimat: Yokohama Marinos U-18 und die Rikkyo Universität. Nun ist er in Hamburg angekommen - und offenbar ohne große Eingewöhnungszeit.
Nach Angaben seiner Agentur Reymei-Management hat sich Iimura bereits kurz nach seinem Wechsel zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft entwickelt und kommt regelmäßig zum Einsatz. Das passt zum Eindruck der ersten Pflichtspiele. Der Japaner stand früh in der Startelf, brachte sich im Pokal und in der Liga als Vorlagengeber ein und wirkt in einem neu zusammengestellten Team direkt wie ein Spieler, der Verantwortung übernehmen kann.
Seine größte Stärke: Schnelligkeit. Genau damit will Iimura den Unterschied machen. In einem Statement formuliert der Spieler seinen Anspruch deutlich: „Es ist meine erste Saison in Deutschland, aber ich habe keine Zeit zu zögern. Ich will mit meiner Schnelligkeit den Unterschied machen, Ergebnisse liefern und den nächsten Schritt nach oben gehen.“
Das ist ein Satz, der zu seiner bisherigen Rolle passt. Iimura wirkt nicht wie ein Spieler, der erst langsam ankommen möchte. Er will sofort funktionieren, sofort helfen, sofort auffallen.
Für den ETSV ist das besonders wertvoll. Nach dem großen Kaderumbau war vor der Saison vieles offen. Doch die Mannschaft von Manuel Demir hat früh gezeigt, dass sie trotz vieler Veränderungen konkurrenzfähig ist. Zum Auftakt gab es ein 1:1 bei der TuS Dassendorf, danach folgten ein 2:1 gegen FC Teutonia 05 Ottensen und ein 4:1 bei Concordia Hamburg.
Sieben Punkte aus drei Spielen, Platz vier, 7:3 Tore - das ist für einen Meister, der sich nahezu neu finden musste, ein starkes erstes Signal. Der ETSV zockt nicht wie ein Team, das seine alte Identität verloren hat. Er wirkt mutig, schnell, offensiv und erstaunlich gefestigt.
Iimura passt genau in dieses Bild. Tempo, vertikale Aktionen, Spielfreude und der Wunsch, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen - diese Mischung macht ihn zu einer der interessanten Figuren des neuen ETSV.
Trainer Manuel Demir will den starken Start allerdings nicht überhöhen. In den Vereinsmedien hebt er hervor: „Wir nehmen die Tabellenkonstellation zur Kenntnis, müssen uns aber auf unsere Spielidee konzentrieren. Es geht darum, konsequent zu arbeiten und die positiven Abläufe der letzten Spiele zu bestätigen.“ Der Fokus liegt also weniger auf Platz vier und sieben Punkten, sondern auf Stabilität, Wiederholung und der Frage, ob der neu formierte Meister seine Abläufe weiter festigen kann.
Am Freitagabend wartet nun das Heimspiel gegen HEBC Hamburg. Der Gegner steht selbst unter besonderer Beobachtung, schließlich fiebert HEBC dem DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund im Volksparkstadion entgegen. Für den ETSV ist die Partie dennoch vor allem die nächste Gelegenheit, den starken Ligastart zu bestätigen.
Iimura dürfte dabei erneut eine wichtige Rolle einnehmen. Gerade gegen einen Gegner, der in der Liga bislang wechselhaft unterwegs ist, kann seine Dynamik ein Faktor werden. Für den Japaner geht es zudem weiter darum, seine ersten Wochen in Deutschland mit Zahlen, Aktionen und Einfluss zu untermauern.
Der ETSV hat nach dem Sommerumbruch viele neue Geschichten. Taiki Iimura ist eine davon - und aktuell eine ziemlich gute. Aus Japan nach Hamburg, vom Probetraining zum Meister, von der Startelf direkt zum Leistungsträger: Der nächste Schritt hat für ihn längst begonnen.
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