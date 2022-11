TAHV Gaildorf trennt sich von seinem Trainer

Oktay Yilmaz steht nicht mehr an Gaildorfs Seitenlinie.

Sport-Chef Yakub Saffak bestätigt die Entscheidung.

Nach nur 13 Saisonspielen beendet der TAHV Gaildorf die Zusammenarbeit mit Trainer Oktay Yilmaz. Dieser kam im Sommer aus dem Haller Teilort Steinbach. 15 Punkte aus den erwähnten 13 Partien schienen dem Anspruch beim Türkischen Arbeiter- und Hilfsverein nicht zu genügen und Fußball-Boss Yakub Saffak zog noch vor dem Jahreswechsel die Reißlinie.„Leicht ist uns diese Entscheidung nicht gefallen, aber nach reifer Überlegung sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir eine Veränderung vornehmen müssen“, schildert Saffak die Situation. Etwas konkreter wird der junge Funktionär dann aber doch noch: „An der Niederlage gegen den TSC Murrhardt lag es jetzt natürlich nicht. Sondern an der Gesamtsituation in der wir uns gerade befinden. Tabellarisch ist es heikel, es ist uns nicht gelungen konstant Punkte einzufahren und der Abwärtstrend und die Unruhe in der Mannschaft haben uns am Ende dazu bewogen, die Entscheidung zu treffen.“

Auf weitere Gründe will man freilich nicht eingehen, diese bleiben intern. Ganz überraschend ist die Entscheidung in der Sache zwar nicht, wenn man den TAHV Gaildorf näher verfolgt. Der Zeitpunkt hingegen ist es schon eher, denn es stehen noch zwei Partien an, ehe die Winterpause Einzug erhält. „Wir waren vor der Saison zuversichtlich, dass wir mit dem Kader oben mitspielen würden und waren nicht mehr der Überzeugung, dass der Trainer mit der Mannschaft noch eine Trendwende erreichen würde – wir brauchen, jetzt frischen Wind“, begründet Saffak den Zeitpunkt.