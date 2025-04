Tahar Gritli: "Wir wollen unsere Spielweise durchbringen“

Mit dem Heimspiel gegen den Tabellennachbarn SV Arminia Hannover steht USI Lupo Martini Wolfsburg am Mittwochabend vor einer richtungsweisenden Partie in der Oberliga Niedersachsen. Die Mannschaft von Trainer Ludger Tusch kann mit einem Sieg nach Punkten mit dem SVA gleichziehen – und will den Schwung aus dem überzeugenden 3:1-Erfolg über Spitzenreiter HSC Hannover nutzen. „Zuletzt gegen den HSC, der Sieg hat uns auch nochmal gepusht“, betont Team-Manager Tahar Gritli im Vorfeld.