Tahar Gritli: „Wir brauchen noch Zeit – aber wir wollen gewinnen“

USI Lupo Martini startet mit einer Mischung aus Vorfreude und Realismus in die neue Oberliga-Saison. Am Sonntag trifft die runderneuerte Mannschaft von Trainer Ludger Tusch zum Auftakt auf den MTV Wolfenbüttel. Für Team-Manager Tahar Gritli ist klar: „Jetzt geht es um Punkte – und da wollen wir gegen Wolfenbüttel gleich anfangen.“

Nach einem tiefgreifenden Umbruch im Kader und einem soliden Vorbereitungsprogramm, das mit zwei Pokalpartien abgeschlossen wurde, stellt sich Lupo Martini einer Mannschaft, die für Gritli mehr als nur ein Neuling ist: „Ein Aufsteiger, der auch in die Oberliga gehört“, sagt er über den MTV. „Mit einer tollen Infrastruktur und einer Mannschaft, die Fußball spielen will.“

Dennoch schiebt Gritli seiner Mannschaft keine große Last auf. „Wir machen uns nicht verrückt. Natürlich wollen wir das Spiel gewinnen – aber wir wissen auch, dass wir noch etwas Zeit brauchen, um uns richtig einzuspielen“, so der Team-Manager. Wichtig sei vor allem, „eine Steigerung zur Vorwoche“ zu zeigen und das von Cheftrainer Ludger Tusch vorgegebene Spielsystem „immer mehr zu verinnerlichen“.

Personell kann Lupo fast aus dem Vollen schöpfen: Nur Alend Sadiku (krankheitsbedingt zwei Wochen ohne Training) und Samuel Owusu (nach Muskelfaserriss im Aufbau) stehen zum Auftakt nicht zur Verfügung. Ansonsten ist der Kader komplett einsatzfähig – und bereit für die ersten Bewährungsproben in einer erneut anspruchsvollen Spielzeit.