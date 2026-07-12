Taha Ünal wird neuer Sportlicher Leiter der Senioren bei Fortuna Bonn

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Taha Ünal übernimmt ab sofort die sportliche Leitung für die drei Seniorenmannschaften von Fortuna Bonn. Er tritt damit die Nachfolge von Jörg Henkel an, der diese Aufgabe über viele Jahre hinweg ausgeführt hat und nun etwas kürzertreten möchte.

Ünal wechselt vom SV Umutspor Troisdorf zu Fortuna Bonn ins Wasserland, wo er bereits über drei Jahre lang für die sportliche Leitung verantwortlich war. Trotz seines jungen Alters von 23 Jahren hat er sich schon ein breites Netzwerk im Bonner Raum und im Rhein-Sieg-Kreis aufgebaut. Über den Fußball hinaus ist er seit vielen Jahren ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen aktiv und gilt als äußerst engagiert bei seinen Aufgaben. Gemeinsam mit Jörg Henkel hat er in den vergangenen Wochen bereits an den ersten Transfers und Vertragsverlängerungen für die kommende Saison gearbeitet.

Der neue sportliche Leiter bringt viel Elan sowie Enthusiasmus mit und konnte bereits in den ersten Tagen durch seinen Einsatz und neue Ideen Akzente setzen. Seine obersten Ziele sind es, den Verein weiterzuentwickeln und nach dem Abstieg der ersten Mannschaft aus der Landesliga gemeinsam mit den weiteren Vorstandsmitgliedern eine neue Struktur aufzubauen. Dabei ist ihm die Zusammenarbeit mit der Jugend und die Ausrichtung auf die Förderung der eigenen Fortuna-Talente ein wichtiges Anliegen. Der Schwerpunkt wird hierbei nicht ausschließlich auf der ersten Mannschaft liegen; vielmehr stehen alle Seniorenteams und der gesamte Verein im Blickpunkt.