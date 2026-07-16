Taha Özden verlängert

– Foto: Sören Herl for TSV Weilim

Der 19-Jährige gehört seit Januar zum Futsal-Kader des TSV – und feierte gegen Jahn Regensburg Futsal bereits sein erstes Tor in der Futsal-Bundesliga. In der kommenden Saison geht die Zusammenarbeit weiter.



„Ich freue mich sehr auf die kommende Saison in Weilimdorf. Was ich in den letzten Monaten hier erleben durfte, hat mir extrem gut gefallen und motiviert mich für die Zukunft", so Taha Özden.