Tag des Mädchenfußballs in Brieske lädt zum Mitmachen ein

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Der FSV „Glückauf“ Brieske/Senftenberg richtet am 20. Juni den Tag des Mädchenfußballs in der Elsterkampfbahn aus. Die Veranstaltung soll Mädchen unabhängig von einer Vereinszugehörigkeit die Möglichkeit geben, den Fußballsport kennenzulernen, gemeinsam aktiv zu sein und Freude am Spiel zu erleben.

Der FSV „Glückauf“ Brieske/Senftenberg lädt für Samstag, den 20. Juni 2026, zum Tag des Mädchenfußballs in die Elsterkampfbahn Brieske ein. Beginn der Veranstaltung ist um 14 Uhr. Mit dem Aktionstag möchte der Verein Mädchen aus der Region für den Fußballsport begeistern und ihnen die Gelegenheit geben, sich auf dem Platz auszuprobieren.

Im Mittelpunkt des Tages steht die Freude am Fußball. Mädchen sollen die Möglichkeit erhalten, gemeinsam zu spielen, neue Erfahrungen zu sammeln und sich sportlich miteinander zu messen. Dabei spielt es keine Rolle, ob bereits Erfahrungen im Vereinsfußball vorhanden sind oder ob erstmals gegen den Ball getreten wird.

Offen für alle Interessierten

Der Verein richtet sich ausdrücklich an alle Mädchen, die Interesse am Fußball haben. Die Einladung gilt unabhängig von einer Vereinszugehörigkeit. Damit möglichst viele Teilnehmerinnen den Weg in die Elsterkampfbahn finden, bittet der FSV „Glückauf“ Brieske/Senftenberg darum, den Flyer zur Veranstaltung in Vereinen und Netzwerken weiterzuverbreiten.

Werbung für den Nachwuchs

Der Tag des Mädchenfußballs soll zugleich neue Gesichter aus der Region nach Brieske bringen. Der Verein hofft auf eine rege Beteiligung und darauf, dass viele Mädchen die Gelegenheit nutzen, den Fußball in einer offenen und ungezwungenen Atmosphäre kennenzulernen.

Anmeldung: