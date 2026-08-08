Tag des Mädchenfußballs beim TSV Allach 09

Der TSV Allach 09 wurde vom Bayerischen Fußball-Verband ausgewählt, am 15. August 2026 den Tag des Mädchenfußballs auszurichten. Gemeinsam mit dem Deutschen Fußball-Bund und dem BFV veranstaltet der Verein diesen besonderen Aktionstag auf seiner Sportanlage in Allach.

Mit dieser Aktion möchten DFB und BFV Mädchen für den Fußball begeistern und den Mädchen- und Frauenfußball in der Region nachhaltig fördern. Der Aktionstag bietet allen interessierten Mädchen – egal ob mit oder ohne Fußballerfahrung – die Möglichkeit, den Sport kennenzulernen, neue Freundschaften zu schließen und einen abwechslungsreichen Tag auf dem Fußballplatz zu erleben.



Los geht es um 13:00 Uhr auf dem Sportgelände des TSV Allach 09 in der Enterstraße 55, 80999 München. Auf die Teilnehmerinnen wartet ein spannendes Programm mit vielen verschiedenen Fußballübungen und -spielchen sowie einem Fußball-Quiz mit tollen Preisen. Für ausreichend Erfrischungsgetränke und frisches Obst ist selbstverständlich gesorgt.



