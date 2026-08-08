Tag des Mädchenfußballs beim TSV Allach 09

Der TSV Allach 09 wurde vom Bayerischen Fußball-Verband ausgewählt, am 15. August 2026 den Tag des Mädchenfußballs auszurichten. Gemeinsam mit dem Deutschen Fußball-Bund und dem BFV veranstaltet der Verein diesen besonderen Aktionstag auf seiner Sportanlage in Allach.
Mit dieser Aktion möchten DFB und BFV Mädchen für den Fußball begeistern und den Mädchen- und Frauenfußball in der Region nachhaltig fördern. Der Aktionstag bietet allen interessierten Mädchen – egal ob mit oder ohne Fußballerfahrung – die Möglichkeit, den Sport kennenzulernen, neue Freundschaften zu schließen und einen abwechslungsreichen Tag auf dem Fußballplatz zu erleben.
Los geht es um 13:00 Uhr auf dem Sportgelände des TSV Allach 09 in der Enterstraße 55, 80999 München. Auf die Teilnehmerinnen wartet ein spannendes Programm mit vielen verschiedenen Fußballübungen und -spielchen sowie einem Fußball-Quiz mit tollen Preisen. Für ausreichend Erfrischungsgetränke und frisches Obst ist selbstverständlich gesorgt.
Der TSV Allach 09 freut sich auf viele fußballbegeisterte Mädchen und einen unvergesslichen Tag voller Sport, Spaß und Gemeinschaft. Die Anmeldung ist ganz einfach über den QR-Code möglich.
Darüber hinaus sucht der TSV Allach 09 für die Saison 2026/2027 noch Verstärkung für seine Juniorinnenmannschaften der Jahrgänge 2011 bis 2015. Auch die Damenmannschaft freut sich über neue Mitspielerinnen ab Jahrgang 2010. Nach einer starken Aufstiegssaison belegte das Team in der vergangenen Spielzeit einen hervorragenden 3. Platz in der Kreisklasse und möchte diesen erfolgreichen Weg gemeinsam mit neuen Spielerinnen fortsetzen.