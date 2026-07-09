Tag des Mädchenfußballs beim Kiersper SC von Rémy Gogoll · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser

Der Mädchen- und Frauenfußball beim Kiersper SC wächst weiter – und genau diese Entwicklung möchten die Blau-Roten weiter vorantreiben. Am Samstag, den 01. August 2026, veranstaltet der KSC auf der heimischen Sportanlage am Felderhof den Tag des Mädchenfußballs. Von 10:00 bis 14:00 Uhr haben alle Mädchen im Alter von 5 bis 14 Jahren die Möglichkeit, den Fußball kennenzulernen, erste Erfahrungen zu sammeln und einfach Spaß an der Bewegung zu haben. Dabei spielt es keine Rolle, ob bereits Vereinserfahrung vorhanden ist oder der Ball zum ersten Mal rollt.

Auf die Teilnehmerinnen wartet ein abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Mitmach-Stationen, Spielen und dem DFB-Fußballabzeichen. Im Mittelpunkt stehen der Spaß, Teamgeist und das gemeinsame Erlebnis auf dem Fußballplatz. Mit der Gründung und Weiterentwicklung der Mädchen- und Frauenmannschaften hat der Kiersper SC in den vergangenen Jahren wichtige Schritte gemacht. Nun möchte der Verein noch mehr Mädchen aus Kierspe und Umgebung für den Fußball begeistern und zeigen: Fußball ist für alle da.