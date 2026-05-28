– Foto: Stefan Tschersich

Am Samstag, den 6. Juni 2026, lädt der TuS Viktoria Großenenglis herzlich zum „Tag des Mädchenfußballs“ ein. Die Veranstaltung beginnt um 11:00 Uhr auf dem Sportplatz in Großenenglis und richtet sich an fußballbegeisterte Mädchen sowie alle, die den Sport neu für sich entdecken möchten.

Unter dem Motto „Stark am Ball – Stark im Leben“ erwartet die Teilnehmerinnen ein abwechslungsreiches und motivierendes Programm. Im Mittelpunkt steht ein zweistündiges Fußballtraining, das von den Damen- und Juniorinnenspielerinnen des Vereins geleitet wird. Dabeistehen stehen Spaß an der Bewegung und Teamgeist im Fokus.

Der Aktionstag ermöglicht erste Einblicke in den Fußball zu gewinnen oder seine Fähigkeiten weiter auszubauen – unabhängig davon, ob man bereits in einem Verein aktiv ist oder erste Erfahrungen sammeln möchten. Er bietet auch eine ideale Gelegenheit, den Verein und die Mannschaften kennenzulernen.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – alle interessierten Mädchen zwischen sind herzlich willkommen.