Tag des Mädchenfussballs

Großenenglis – Fußballbegeisterte Mädchen zwischen 9 und 16 Jahren aufgepasst! Am Samstag, den 14. Juni 2025 lädt der TuS Viktoria Großenenglis alle jungen Fußballerinnen und die, die es noch werden wollen, zu einem ganz besonderen Tag des Mädchenfußballs ein. Ab 11:00 Uhr verwandelt sich der Sportplatz in Großenenglis in eine Bühne für Spaß und Teamgeist.

Dieser Tag steht ganz im Zeichen der Förderung des Mädchenfußballs und bietet zahlreiche spannende Aktivitäten – es ist für jede etwas dabei! Erfahrene Trainer und Spielerinnen stehen mit Tipps und Tricks zur Seite, um die jungen Talente zu unterstützen und für den Fußball zu begeistern. Neben dem sportlichen Teil gibt es auch Gelegenheit für Austausch und Gemeinschaft.