Tag des Lucky Punch: Späte Treffer in allen Freitagsspielen

Trotz eigentlich ansprechendem und dominantem Beginn der Ratinger stach die HSG zuerst. Ein Ball sprang im Strafraum an die Hand von Lasse Henrichs, den fälligen Strafstoß verwandelte Oguz Ayan zur schmeichelhaften Führung (23.). 04/19 ließ sich davon jedoch kaum beeindrucken, antwortete seinerseits durch Cem Sabanci, der eine Hereingabe von Guiliano Zimmerling im Tor unterbrachte (26.).

Nach dem Seitenwechsel drehten die Gastgeber dann die Partie zunächst. Zimmerling brachte einen Querpass von der rechten Seite eiskalt im Tor unter (57.). Gegen aufgerückte Holzheimer sorgte in der Schlussphase Georgios Touloupis für die vermeintliche Vorentscheidung (82.) - doch die HSG kam etwas unverhofft noch einmal ran. Gianluca Silberbach verursachte den nächsten Handelfmeter, erneut verwandeltet Ayan (85.). In der Nachspielzeit gaben die Hausherren den Sieg dann schlussendlich aus der Hand, Hennrichs spielte unfreiwillig Ayan in den Lauf, der auf dem Weg zu seinem dritten Tor Keeper Marvin Gomoluch stehen ließ und in den leeren Kasten einschob (90.+2)

Ratingen 04/19 – Holzheimer SG 3:3

Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic, Jimmy Can Atila, Almedin Gusic, Emre Demircan (74. Rinor Rexha), Guiliano Zimmerling, Umut Yildiz, Sven Kreyer, Cem Sabanci (66. Ali Hassan Hammoud) - Trainer: Damian Apfeld

Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Simon Büchte, Joel Aschenbroich (57. Baran Bal) (82. Zinedine Durmus), Niklas Harth, Arton Tolaj, Emre-Ilhan Caraj (73. Dennis Höfling), Oscar James Callan (82. Baran Bal), Amin Azdouffal, Yannick Joosten (65. Nicolas Kiebel), Oguz Ayan - Trainer: Jesco Neumann

Schiedsrichter: Solomon Anderson - Zuschauer: 207

Tore: 0:1 Oguz Ayan (23. Handelfmeter), 1:1 Cem Sabanci (27.), 2:1 Guiliano Zimmerling (56.), 3:1 Georgios Touloupis (82.), 3:2 Oguz Ayan (85. Handelfmeter), 3:3 Oguz Ayan (90.+2)

