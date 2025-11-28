Tag des Lucky Punch: Späte Treffer in allen Freitagsspielen

Die SpVg Schonnebeck darf schon vor dem Derby mit dem ETB Schwarz-Weiß Essen voller Vorfreude mit den Händen reiben. Sowohl Ratingen 04/19 als auch der KFC Uerdingen mussten späte Rückschläge in ihren Partien einstecken. Die Elf von Dirk Tönnies könnte somit als Gewinner des Spieltags enden. Zuvor ist dies bislang aber der 1. FC Kleve, der sich dank einer aufopferungsvollen Leistung drei Punkte gegen den KFC sicherte. Der SV Biemenhorst und die Holzheimer SG sicherten sich durch jeweils späte Treffer immerhin einen Zähler.
Trotz eigentlich ansprechendem und dominantem Beginn der Ratinger stach die HSG zuerst. Ein Ball sprang im Strafraum an die Hand von Lasse Henrichs, den fälligen Strafstoß verwandelte Oguz Ayan zur schmeichelhaften Führung (23.). 04/19 ließ sich davon jedoch kaum beeindrucken, antwortete seinerseits durch Cem Sabanci, der eine Hereingabe von Guiliano Zimmerling im Tor unterbrachte (26.).
Nach dem Seitenwechsel drehten die Gastgeber dann die Partie zunächst. Zimmerling brachte einen Querpass von der rechten Seite eiskalt im Tor unter (57.). Gegen aufgerückte Holzheimer sorgte in der Schlussphase Georgios Touloupis für die vermeintliche Vorentscheidung (82.) - doch die HSG kam etwas unverhofft noch einmal ran. Gianluca Silberbach verursachte den nächsten Handelfmeter, erneut verwandeltet Ayan (85.). In der Nachspielzeit gaben die Hausherren den Sieg dann schlussendlich aus der Hand, Hennrichs spielte unfreiwillig Ayan in den Lauf, der auf dem Weg zu seinem dritten Tor Keeper Marvin Gomoluch stehen ließ und in den leeren Kasten einschob (90.+2)
Ratingen 04/19 – Holzheimer SG 3:3
Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic, Jimmy Can Atila, Almedin Gusic, Emre Demircan (74. Rinor Rexha), Guiliano Zimmerling, Umut Yildiz, Sven Kreyer, Cem Sabanci (66. Ali Hassan Hammoud) - Trainer: Damian Apfeld
Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Simon Büchte, Joel Aschenbroich (57. Baran Bal) (82. Zinedine Durmus), Niklas Harth, Arton Tolaj, Emre-Ilhan Caraj (73. Dennis Höfling), Oscar James Callan (82. Baran Bal), Amin Azdouffal, Yannick Joosten (65. Nicolas Kiebel), Oguz Ayan - Trainer: Jesco Neumann
Schiedsrichter: Solomon Anderson - Zuschauer: 207
Tore: 0:1 Oguz Ayan (23. Handelfmeter), 1:1 Cem Sabanci (27.), 2:1 Guiliano Zimmerling (56.), 3:1 Georgios Touloupis (82.), 3:2 Oguz Ayan (85. Handelfmeter), 3:3 Oguz Ayan (90.+2)
Mit sechs ungeschlagenen Spielen in Folge ist der KFC an den Bresserberg gereist, kassierte trotz insgesamt mehr Spielanteilen dennoch den späten Nackenschlag. Nermin Badnjevic traf vom Punkt und in die Herzen der mitgereisten Fans.
1. FC Kleve – KFC Uerdingen 1:0
1. FC Kleve: Ahmet Taner, Frederik Meurs, Philipp Divis, Elidon Bilali (90. Tim Haal), Memlan Darwish, Niklas Klein-Wiele, Fabio Forster, Juliano Ismanovski, Diwan Duyar (81. Joel Agbo), Dario Gerling (66. Ole Kook), Elias Reffeling (60. Ilkay Arif Akpinar) - Trainer: Umut Akpinar
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You (90. Batuhan Özden), Alexander Lipinski, Mohamed Yassin Benslaiman Benktib, Nedzhib Hadzha (86. Dominik Burghard), Noah Tomson, Etienne-Noel Reck, Adam Tolba (81. Ephraim Kalonji) - Trainer: Julian Stöhr
Schiedsrichter: Lukas Luthe (Essen) - Zuschauer: 1000
Tore: 1:0 Nermin Badnjevic (84. Foulelfmeter)
Beinahe wie gewohnt war auf Seiten des SVB zunächst auf Torjäger Luca Puhe Verlass, der den Führungstreffer für die Gäste erzielte (16.). Lange sollte dieser jedoch nicht Bestand haben. Benjamin Schütz (21.) und daraufhin Sebastian Willms (25.) drehten die Partie innerhalb kürzester Zeit zugunsten der Hausherren. Die Jüchener steuerten in der Folge die längste Zeit auf einen Heimdreier zu, ehe Luca Puhe per Strafstoß in der Nachspielzeit dann doch noch für den 2:2-Endstand sorgte (90. +5)
VfL Jüchen-Garzweiler – SV Biemenhorst 2:2
VfL Jüchen-Garzweiler: Maurice Bender, Tim Heubach, Fumihiro Tabuse, Jochen Schumacher, Tim Kosmala-Mones (59. Tim Hintzen), Miguel Jason Franz Bügler (63. Nils Friebe), Benjamin Schütz (82. Glayne Wago), Sebastian Wilms, Matteo Giorgio Matz (76. Jeremy Fabiano Gaudian), Merveil Tekadiomona, Yuta Inoue (90. Tobias Lippold) - Trainer: Daniel Klinger - Co-Trainer: Stefan Schiffer - Co-Trainer: Torsten Müllers
SV Biemenhorst: Lennart Brandes, Fabian Krichel, Luca Ridder, Chong Johnny Lu, Luca Puhe, Nathnael Scheffler, Giuseppe Mirason Geukes, Dardan Pepa, Niklas Laigre, Joshua Müller, Taric Boland (68. Max Peerenboom) - Co-Trainer: Stefan Wüpping - Trainer: Jürgen Stratmann - Co-Trainer: Thorsten Wagner
Schiedsrichter: Tom Nesselhauf
Tore: 0:1 Luca Puhe (16.), 1:1 Benjamin Schütz (21.), 2:1 Sebastian Wilms (25.), 2:2 Luca Puhe (90.+5 Foulelfmeter)
16. Spieltag
Fr., 05.12.25 20:00 Uhr SV Biemenhorst - Sportfreunde Baumberg
Sa., 06.12.25 16:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - Ratingen 04/19
Sa., 06.12.25 18:00 Uhr Holzheimer SG - SV Blau-Weiß Dingden
So., 07.12.25 14:15 Uhr VfB Homberg - SpVg Schonnebeck
So., 07.12.25 14:15 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Kleve
So., 07.12.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - VfB 03 Hilden
So., 07.12.25 15:00 Uhr KFC Uerdingen - TSV Meerbusch
So., 07.12.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SV Sonsbeck
So., 07.12.25 15:30 Uhr FC Büderich - VfL Jüchen-Garzweiler
