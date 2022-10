Tag des Herren? Tag des Schicksals! 15. Spieltag in der Bayernliga Nord - Sonntag: Gelingt dem TSV Abtswind endlich der erste Heimdreier - oder setzt Cham seinen Positivtrend fort?

Eine kleine und eine Mega-Serie könnten am Sonntag des 15. Spieltages in der Bayernliga Nord eine Ende finden, wenn der TSV Abtswind auf den ASV Cham trifft. Das Kräuterdorf wartet weiter auf den ersten Heimdreier der Spielzeit, die sich mit großen Schritten der Halbzeit nähert. Die Gäste aus der Oberpfalz allerdings werden sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, ohne Punkte die weite Heimreise antreten zu müssen. Die Truppe von Faruk Maloku ist ohnehin in guter Form, holten Kalteis, Medineli & Co. doch sieben ihrer 18 Punkte in den vergangenen drei Spielen.