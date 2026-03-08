Tag der Traumtore in Düren

Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:0: Vichttals Max Peters (am Ball), hier im Zweikampf mit Dürens Raban Laux. – Foto: Danielle Schall-Langfort

Nach dem Schlusspfiff ließen sich die Spieler des VfL Vichttal von ihren mitgereisten Anhängern im Gästeblock der Westkampfbahn feiern. Der 6:0-Erfolg in der Fußball-Mittelrheinliga beim 1. FC Düren war eine klare Demonstration der Stärke der Blau-Weißen, die sich über 90 Minuten als das deutlich reifere und effizientere Team präsentierten.

Die Gastgeber verließen hingegen mit hängenden Köpfen den Rasen. Nach vier Punkten aus den ersten beiden Rückrundenspielen stand der FCD in diesem Jahr erstmals mit leeren Händen da. Zudem kassierte die Mannschaft von Trainer Luca Lausberg die bis dato höchste Saisonpleite. „Die Niederlage tut weh, aber wir werden jetzt nicht auf die Jungs einprügeln, sondern das Spiel am Dienstag analysieren und dann versuchen, in Hennef ein anderes Gesicht zu zeigen“, sagte FCD-Coach Lausberg mit Blick auf sein größtenteils noch unerfahrenes Team.

Entsprechend positiv fiel das Fazit von VfL-Trainer Andi Avramovic aus: „Uns war bewusst, dass das Ganze ein Stück weit damit zusammenhängt, wie wir es annehmen und was für eine Ausstrahlung wir an den Tag legen. Da haben die Jungs einen Top-Job gemacht. Wir wollten dem Gegner von der ersten Sekunde an signalisieren, dass es keinen anderen Ort gibt, auch keinen Wembley-Rasen, den wir lieber betreten wollen als diesen hier. Wenn man das den Dürenern vermittelt, dann geht ein Stück weit der Vorteil des Platzes verloren. Und das hat die Mannschaft überragend gemacht.“

Valerius erzielt das 1:0

Es war der Tag der Traumtore auf der Westkampfbahn. Nach einem Foul von Dürens Raban Laux an Vichttals Max Peters schnappte sich Niklas Valerius die Kugel. Aus rund 20 Metern schlenzte der Angreifer den Freistoß unhaltbar zum 1:0 ins Netz (6. Minute).

In der Folge übernahmen die Stolberger immer mehr die Kontrolle. Die Gastgeber fanden offensiv kaum noch statt. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit münzte Vichttal die Überlegenheit in weitere Treffer um. Zunächst rettete Dürens Yuri Backhaus artistisch auf der Linie (40.). Zwei Minuten später zappelte der Ball dennoch im Netz: Peters fasste sich aus etwa 25 Metern ein Herz und setzte das Spielgerät spektakulär zum 2:0 in die Maschen. Kurz darauf traf Henrik Artz von der halblinken Seite mit einem Schuss in den Winkel zum 3:0 (42.). In der dritten Minute der Nachspielzeit musste Canel Cetin nach einem zunächst abgeblockten Schuss von Valerius nur noch den Fuß hinhalten – 4:0.

Rother und Pollmann treffen

Lausberg reagierte und brachte zur zweiten Halbzeit drei frische Kräfte. Zunächst verflachte allerdings die Partie. Erst in der 59. Minute kamen die Hausherren gefährlich vor das gegnerische Tor. Eine flache Hereingabe von Malcom Scheibner von der rechten Seite klärten die Gäste im letzten Moment vor dem einschussbereiten Marcel Olschewski.

Auf der anderen Seite leisteten sich die Dürener einen Fehlpass im Spielaufbau in der eigenen Hälfte. Vichttals Kapitän Jan-Henrik Rother bestrafte das vor 450 Zuschauern mit einem sehenswerten Heber zum 5:0 (62.). In der Schlussphase wurde es aus Sicht der Gastgeber noch bitterer: Der eingewechselte Janes Pollmann erzielte nach einer missglückten Rettungsaktion der Dürener den Treffer zum 6:0-Endstand (87.).

Weitere Ergebnisse:

Siegburger SV – Wegberg-Beeck 0:1: 0:1 Kleefisch (61.) FC Pesch – Sportfreunde Düren 0:5: 0:1 Duvahan (9.), 0:2 Wollersheim (19.), 0:3 Blohm (40.), 0:4 Wollersheim (53.), 0:5 Filatov (79.)

