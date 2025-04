Tag der Torfestivals! Ergolding überrumpelt Teisbach, Grafen remis

Bezirksliga West, der 23. Spieltag am Samstagnachmittag - und was für Einer, ganze 33 Treffer gab es heute!

Die Spitzenreiter aus Neufraunhofen teilten sich bei einem lauen Sommerkick in Pfarrkirchen die Punkte. Verfolger Teisbach jedoch kam zuhause gegen Ergolding mit 1:5 unter die Räder und konnte somit nicht näher an die Grafen rücken. Schierling verteidigte den dritten Rang dank einem knappen Sieg gegen starke Gäste aus Landau.

Der FC Simbach überzeugte zuhause gegen Walkertshofen und verließ dank dem 4:1-Erfolg die Ränge zur Abstiegsrelegation. Die Gäste mussten jedoch ab der 34. Spielminute nach einer Roten Karte in Unterzahl agieren. In Landshut konnte zwischen Eintracht Landshut und ASCK Simbach kein Sieger hervortreten, in einer intensiven Partie lautete das Ergebnis am Ende 2:2. Simbach hatte etwas mehr vom Spiel, doch obwohl Landshut die letzten Minuten in Unterzahl war, waren in den Schlussminuten die Hausherren näher am Siegtreffer. Aiglsbach trifft sechs Mal gegen stark ersatzgeschwächtes Langquaid.