Tag der offenen Tür im Saubachstadion

Einen „Tag der offenen Tür“ mit insgesamt 15 Toren gab es am vergangenen Sonntag im Saubachstadion in Münchwies. In der Partie der Bezirksliga Neunkirchen erlebten die zahlreichen Besucher einen spektakulären 10:5 (4:3) Auswärtssieg der SG Bexbach über die gastgebende DJK Münchwies. Sehr zur Freude der Zuschauer waren beide Teams offensiv eingestellt und spielten von Beginn an mit offenem Visier. Dreifacher Torschütze war Spielertrainer Jens Albrecht, der nach der Pause mitwirkte. Die weiteren Treffer erzielten Tobias Deutsch (2), Leon Buser (Strafstoß), Frederik Stumpfs, Pascal Buser, Philipp Baschab. Hinzu kam ein Eigentor der Gastgeber.

Bei einem der schnellen Konter der Gastgeber über deren rechte Angriffsseits war die Gästeabwehr 2 Minuten danach erneut nicht im Bilde und es stand 3:2. In dieser Phase war Münchwies effektiver und nutzte nach Ballverlusten der SG die sich bietenden Kontermöglichkeiten eiskalt.

Bei guten äußeren Bedingungen entwickelte sich von Anfang an eine hochinteressante Begegnung. Die Einheimischen begannen furios und führten durch Treffer von David Holzer und Pascal Omlor nach 8 Minuten schon 2:0. Ein Eigentor von Tolga Gürbostan brachte die Gäste eine Minute später wieder zurück ins Spiel. Leon Buser konnte mit einem verwandelten Foulelfmeter nach rund einer Viertelstunde zum 2:2 ausgleichen. Zuvor war sein Bruder Pascal im Strafraum von seinem Gegenspieler gefoult worden und Schiedsrichter Pascal Prowald (FC Lautenbach) zeigte sofort auf den Punkt.

Tobias Deutsch drehte mit einem Doppelpack in der 38. und 45. Minute die Begegnung und brachte die SG Bexbach mit seinem Toren noch vor der Pause in die Erfolgsspur. Beide Treffer wurden nach tollen Einzelleistungen erzielt, zu denen Leon Buser und Philipp Baschab die Vorarbeit leisteten. Mit dem Spielstand von 3:4 ging es in die Pause.

Nach den Einwechselungen von Jens Albrecht und Marcel Preßer sollte das Torvestival in der 2. Halbzeit weitergehen. Vom Anspiel weg gelang Pascal Buser das 3:5, nachdem Fred Stumpfs noch zuvor an Torwart Lorenz gescheitert war (46.). Doch die Freude darüber währte nicht lange, denn Münchwies konnte nur 2 Minuten später durch Timo Hoge auf 4:5 verkürzen.

Was dann folgte war ein Offensivfeuerwerk der Gäste. Toll herausgespielte Tore von Pascal Buser (Vorlage Jens Albrecht), Philipp Baschab (Vorarbeit Jens Albrecht), Doppelpack von Jens Albrecht (Vorlage Fred Stumpfs und Philipp Baschab) stellten das Ergebnis bis zur 62. Minute auf 4:9.

Pascal Omlor konnte für Münchwies in der 70. Minute noch einmal verkürzen, ehe erneut Jens Albrecht mit seinem dritten Treffer an diesem Tage den Schlusspunkt in dieser außergewöhnlichen Partie zum 5:10 Endstand setzte.

Bereits am kommenden Mittwoch, 03.09.25 findet das Spiel in der 3. Runde des Saarlandpokals Kreispokal Ost gegen den Landesligisten SpVgg Einöd statt. Anpfiff ist um 19:00 Uhr am alten Schlammweiher bei der DJK Bexbach.

Am kommenden Sonntag, 07.09.25 erwartet die SG Bexbach I in der BZL Neunkirchen die SG Erbach II. Anpfiff ist um 15:00 Uhr im Stadion Süßhübelstraße in Oberbexbach. Zuvor trifft die SG Bexbach II auf die U23 von Bor. Neunkirchen (Anstoß ist um 13:15 Uhr).