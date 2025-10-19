Tag der offenen Tore in Großenwörden

"Leider waren wir heute defensiv zu schwach, um diese unnötige Niederlage zu vermeiden. Alle fünf Gegentore fielen nach dem gleichen Muster über außen. Irgendwann muss man sich darauf mal einstellen", ärgerte sich TSV-Trainer Stephan Raschke, der unter anderem auf Arne Horeis, Henrik Wassermann und Tobias König verzichten musste. Seine Mannschaft kam immer wieder zurück. Zunächst schlug ein 40-Meter-Freistoß von Lukas Schütt direkt im Tor ein, weil niemand richtig zum Ball ging, Dann verlängerte Marvin Kluth einen Freistoß von Schütt ins eigene Tor. Dem zwischenzeitlichen 3:3 durch Lennart Göhlich per Kopfball, folgte die erneute Gästeführung.

Jan Engelbrecht trifft spät

"Dann kommen wir durch den Elfmeter nochmal zurück und verlieren dennoch. Wir laufen in der Nachspielzeit mit drei gegen zwei, verlieren den Ball, weil Oliver König es alleine versucht und bekommen den Konter zum 4:5. Wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen", so Raschke weiter. Nach der vierten Pleite in Folge ist die Lage schon langsam bedrohlich. "Wenn wir nicht bald mal wieder gewinnen, kommen wir da nicht so schnell wieder unten raus", sagte Stephan Raschke. Drochtersen/Assel IV hat sich nun endgültig in der Spitzengruppe festgesetzt.

Schiedsrichter: Niclas Cohrs - Tore: 0:1 Florian Marx (6.), 0:2 Pepe Jagemann (28.), 1:2 Lukas Schütt (50.), 1:3 Malte Horwege (56.), 2:3 Marvin Kluth (71. Eigentor), 3:3 Lennart Göhlich (72.), 3:4 Pepe Jagemann (79.), 4:4 Lukas Schütt (86., Elfmeter), 4:5 Jan Engelbrecht (90.+3).