Tag der Neuzugänge am Freitag – 1860, Haching & Co. starten heute

Trainiert aktuell die erste Mannschaft des TSV 1860 München: U21-Coach Alper Kayabunar. – Foto: Walter Brugger

Bereits am Freitag (Zusammenfassung unten) starteten zahlreiche Teams in Bayern mit ihren ersten Tests in die neue Saison. Und auch heute sind viele Mannschaften wie der TSV 1860 München, die SpVgg Unterhaching und andere Teams der Regionalliga oder Bayernliga erstmals im Einsatz. Der Testspiel-Überblick.

Heute, 11:00 Uhr FT Schweinfurt FT Schweinf. TSV Großbardorf Großbardorf 0 5 PUSH

Heute, 11:30 Uhr DJK Gebenbach Gebenbach FSV Erlangen-Bruck FSV Bruck 0 0 PUSH

Heute, 14:00 Uhr FC Hohenthann Hohenthann SpVgg Landshut SpV Landshut 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr TSV Kottern TSV Kottern VfB Durach VfB Durach 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr VfB Forstinning Forstinning TSV 1860 München TSV 1860 14:00 live PUSH

Heute, 14:00 Uhr ASV Neumarkt ASV Neumarkt SC 04 Schwabach SC Schwabach 14:00 PUSH

Heute, 15:30 Uhr TSV Nördlingen Nördlingen FC Stätzling FC Stätzling 15:30 live PUSH

Heute, 16:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden FC Tegernheim Tegernheim 16:00 PUSH

Heute, 16:00 Uhr FC Kalchreuth Kalchreuth SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth 16:00 PUSH

Testspiele in Bayern am Freitag: Neuzugänge treffen direkt fleißig bei ihren Debüts

Am Freitag knipsten bereits zahlreiche Neuzugänge der Bayernliga- und Landesliga-Teams zum Start in die Vorbereitung: Unter anderem Lucas Markert, der beim 7:1 der DJK Ammerthal zweimal netzte. Bei seinem Ex-Klub, dem ATSV Erlangen, endete das erste Testspiel derweil nur Remis. Gegen den neuen Ligakonkurrenten Mögeldorf schoss Lukas Heinrich die SpVgg zunächst in Front und rundete am Ende das Ergebnis mit seinem Treffer zum 2:2 ab. Die Tore für den Bayernliga-Absteiger schossen zwei Neuzugänge: Jens Wartenfelser und Can Özsoy waren für den ATSV erfolgreich.

Auch in Stadeln trafen Neuzugänge erstmals für ihre neuen Klubs. So gelang dem von der SpVgg Ansbach gekommenen Erion Asllani ein Tor für den 1. FC Wendelstein. Am Ende siegte aber der FSV mit 3:1, für den Neuzugang Lukas Schmittschmitt zum ersten Mal traf. Die weiteren Tore besorgten Koray Kaiser und Leon Siefert.

In Oberbayern siegten die vermeintlichen Underdogs: Der Bezirksligist Walpertskirchen schlug Hallbergmoos deutlich. Felix Günzel, der im Sommer aus Schwaig nach Hallbergmoos kam, erzielte das einzige VfB-Tor bei der 1:4-Niederlage. Bayernligist Geretsried führte derweil dank eines Tores von Neuzugang Gabriel Freimuth gegen den TSV Murnau, musste am Ende aber eine 1:2-Niederlage hinnehmen. Fabian Erhard und Michael Moser trafen für die Drachen.