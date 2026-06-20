 2026-06-19T10:19:57.353Z

Testspiel

Tag der Neuzugänge am Freitag – 1860, Haching & Co. starten heute

Erste Tests für zahlreiche Teams der Regionalliga, Bayernliga & Landesliga

von Boris Manz · Heute, 11:34 Uhr · 0 Leser
Trainiert aktuell die erste Mannschaft des TSV 1860 München: U21-Coach Alper Kayabunar.
Trainiert aktuell die erste Mannschaft des TSV 1860 München: U21-Coach Alper Kayabunar. – Foto: Walter Brugger

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Bereits am Freitag (Zusammenfassung unten) starteten zahlreiche Teams in Bayern mit ihren ersten Tests in die neue Saison. Und auch heute sind viele Mannschaften wie der TSV 1860 München, die SpVgg Unterhaching und andere Teams der Regionalliga oder Bayernliga erstmals im Einsatz. Der Testspiel-Überblick.

Testspiel-Highlights: 1860 spielt erstmals – Unterhaching in Niederbayern – Regionalliga- und Bayernliga-Teams im Einsatz

Heute, 10:30 Uhr
SGV Nürnberg-Fürth 1883
SGV Nürnberg-Fürth 1883SGV Nürn./Fü
TSV Kornburg
TSV KornburgTSV Kornburg
0
0

Heute, 11:00 Uhr
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
3
1

Heute, 11:00 Uhr
FT Schweinfurt
FT SchweinfurtFT Schweinf.
TSV Großbardorf
TSV GroßbardorfGroßbardorf
0
5

Heute, 11:30 Uhr
DJK Gebenbach
DJK GebenbachGebenbach
FSV Erlangen-Bruck
FSV Erlangen-BruckFSV Bruck
0
0

Heute, 13:00 Uhr
TSV Neudrossenfeld
TSV NeudrossenfeldNeudrossenf.
1. SC Feucht
1. SC FeuchtSC Feucht
13:00

Heute, 14:00 Uhr
FC Hohenthann
FC HohenthannHohenthann
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
14:00

Heute, 14:00 Uhr
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
14:00

Heute, 14:00 Uhr
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
14:00

Heute, 14:00 Uhr
ASV Neumarkt
ASV NeumarktASV Neumarkt
SC 04 Schwabach
SC 04 SchwabachSC Schwabach
14:00

Heute, 14:30 Uhr
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
SC Großschwarzenlohe
SC GroßschwarzenloheGroß`lohe
14:30

Heute, 15:30 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
15:30live

Heute, 16:00 Uhr
TSV Schammelsdorf
TSV SchammelsdorfSchammelsdf.
TSV Windeck 1861 Burgebrach
TSV Windeck 1861 BurgebrachBurgebrach
16:00

Heute, 17:00 Uhr
SV Riedlhütte
SV RiedlhütteRiedlhütte
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
17:00

Heute, 16:00 Uhr
SpVgg SV Weiden
SpVgg SV WeidenSpVgg Weiden
FC Tegernheim
FC TegernheimTegernheim
16:00

Heute, 16:00 Uhr
FC Kalchreuth
FC KalchreuthKalchreuth
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
16:00

Heute, 16:30 Uhr
SSV Eggenfelden
SSV EggenfeldenEggenfelden
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
16:30live

Heute, 16:30 Uhr
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
16:30live

Heute, 16:30 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt II
16:30

Heute, 17:00 Uhr
TSV Bad Abbach
TSV Bad AbbachBad Abbach
SV Fortuna Regensburg
SV Fortuna RegensburgSV Fortuna
17:00

Heute, 17:00 Uhr
SVO Germaringen
SVO GermaringenGermaringen
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen
17:00

Heute, 18:30 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
TSV Gersthofen
TSV GersthofenGersthofen
18:30

Testspiele in Bayern am Freitag: Neuzugänge treffen direkt fleißig bei ihren Debüts

Am Freitag knipsten bereits zahlreiche Neuzugänge der Bayernliga- und Landesliga-Teams zum Start in die Vorbereitung: Unter anderem Lucas Markert, der beim 7:1 der DJK Ammerthal zweimal netzte. Bei seinem Ex-Klub, dem ATSV Erlangen, endete das erste Testspiel derweil nur Remis. Gegen den neuen Ligakonkurrenten Mögeldorf schoss Lukas Heinrich die SpVgg zunächst in Front und rundete am Ende das Ergebnis mit seinem Treffer zum 2:2 ab. Die Tore für den Bayernliga-Absteiger schossen zwei Neuzugänge: Jens Wartenfelser und Can Özsoy waren für den ATSV erfolgreich.

Auch in Stadeln trafen Neuzugänge erstmals für ihre neuen Klubs. So gelang dem von der SpVgg Ansbach gekommenen Erion Asllani ein Tor für den 1. FC Wendelstein. Am Ende siegte aber der FSV mit 3:1, für den Neuzugang Lukas Schmittschmitt zum ersten Mal traf. Die weiteren Tore besorgten Koray Kaiser und Leon Siefert.

In Oberbayern siegten die vermeintlichen Underdogs: Der Bezirksligist Walpertskirchen schlug Hallbergmoos deutlich. Felix Günzel, der im Sommer aus Schwaig nach Hallbergmoos kam, erzielte das einzige VfB-Tor bei der 1:4-Niederlage. Bayernligist Geretsried führte derweil dank eines Tores von Neuzugang Gabriel Freimuth gegen den TSV Murnau, musste am Ende aber eine 1:2-Niederlage hinnehmen. Fabian Erhard und Michael Moser trafen für die Drachen.

Gestern, 18:30 Uhr
FC Troschenreuth
FC TroschenreuthTrosch.reuth
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal
1
7

Gestern, 18:30 Uhr
FSV Stadeln
FSV StadelnStadeln
FC Wendelstein 2017
FC Wendelstein 2017Wendelstein
3
1
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
ATSV Erlangen
ATSV ErlangenATSV Erlang.
SpVgg Mögeldorf 2000
SpVgg Mögeldorf 2000Mögeldorf
2
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
1
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
FC Amberg
FC AmbergFC Amberg
1. FC Schnaittach
1. FC SchnaittachSchnaittach
0
0
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
4
1
Abpfiff