"Tag der Legenden" in Wiesbaden: Die wichtigsten Infos auf einen Blick

Wiesbaden. Beim "Tag der Legenden" sammeln Fußballer bei einem Benefiz-Turnier und Künstler mit ihren Auftritten Geld für krebskranke Kinder. Das Event am 1. Mai wird tausende Zuschauer in den Helmut-Schön-Sportpark locken. Den ganzen Tag über gibt es Programm für Jung und Alt. Über 4.000 Tickets sind bereits verkauft. Hier seht ihr die wichtigsten Infos rund um das Event.

Ich kann an dem Tag nicht in Wiesbaden sein, kann ich das Event trotzdem verfolgen?

Die Kaderliste seht ihr hier. Ein Gast, der laut Organisator Daniel Ritzel "in den Geschichtsbüchern der Bundesliga steht", wird noch kurzfristig präsentiert werden.

Wie reise ich am besten zu dem Event an?

Es empfiehlt sich die Anreise mit dem Fahrrad oder dem öffentlichen Nahverkehr (Haltestelle: Berliner Straße) Parkplätze stehen an der Sportanlage nicht in ausreichender Zahl für alle erwarteten Zuschauer zur Verfügung, diese dürften jedoch schnell voll sein. Besser: In der Nähe des Schlachthofs parken und von dort zur Sportanlage laufen. Wichtig: Der Zuschauereingang ist auf der Seite der Berliner Straße, nur die Spieler haben über die Wettiner Straße Zutritt.