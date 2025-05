Der Druck liegt ganz klar bei den Gästen aus Emslage – während die Hausherren im gesicherten Mittelfeld der Tabelle stehen, geht es für den VfL am letzten Spieltag um alles. Am vergangenen Spieltag kam der Tabellendreizehnte gegen den direkten Konkurrenten aus Neuenhaus nicht über ein 1:1 hinweg und verpasste damit den vorzeitigen Klassenerhalt. Am Mittwoch liefert sich der VfL somit das Fernduell mit dem SV Bawinkel, welcher den ASV Altenlingen empfängt und Borussia Neuenhaus, die gegen Eintracht Nordhorn ran muss.

Nach zuletzt drei Niederlagen am Stück will Weiße Elf Nordhorn sich mit einem Sieg gegen das Tabellenschlusslicht Herzlake aus der Spielzeit verabschieden. Die Gäste erkämpften sich zuletzt einen Punkt gegen Spelle-Venhaus II und wittern die Chancen auf erneute Punkte. Das Hinspiel dürfte ebenfalls Mut machen – damals siegte Herzlake knapp mit 1:0.

Für beide Mannschaften geht es am letzten Spieltag darum, den eigenen Anhängern einen versöhnlichen Saisonabschluss zu liefern. Surwold steht bereits als Absteiger fest und wird im kommenden Jahr in der Kreisliga antreten. Die Zweitvertretung von Spelle-Venhaus blickt auf eine sehr ordentliche Saison zurück und wird unabhängig vom Ausgang der Partie die Saison auf Platz sechs beenden.

Die Gäste können die Partie ganz entspannt angehen, die Saison wird Altenlingen auf Platz vier beenden. Anders hingegen sieht es bei den Gastgebern aus Bawinkel aus. Einzig allein ein Sieg gegen den Favoriten könnte reichen, um doch noch an das rettende Ufer zu gelangen, dafür dürfte parallel Emslage in Laxten allerdings nur maximal einen Punkt holen und Neuenhaus ebenfalls nicht gewinnen.

Die SG Freren hat in den letzten Wochen wichtige Punkte liegen lassen und steht damit vor dem letzten Spieltag in einer eher ungewollten Tabellensituation. Mit drei Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter Eintracht Nordhorn und darüber hinaus dem 8-Tore-schlechteren Torverhältnis, stehen die Chancen auf die Meisterschaft schon eher schlecht. Die Mannschaft von Florian Hoff wird in Langen dennoch alles reinwerfen, um die Minimalchance möglicherweise nutzen zu können.

Die Ausgangslage vor dem Spiel ist klar – Union Lohne braucht einen Sieg und muss hoffen, dass parallel Borussia Neuenhaus gegen Eintracht Nordhorn gewinnt. Sollte es so kommen, würde die Mannschaft von Dennis Borde am letzten Spieltag die Tabellenführung zurückgewinnen und doch noch auf den Aufstieg in die Landesliga perfekt machen. Dennis Borde ist vor der Partie guter Dinge, vertraut seiner Mannschaft und hofft, dass es am Ende gereicht hat. – „Wir können in voller Montur auflaufen, ich bin zufrieden mit der Ausgangslage. Nachher haben wir wenn es gut läuft 71 Punkte und eine gute Saison gespielt. Wir schauen einfach um kurz vor zehn wozu es gereicht hat.", so Brode vor dem Spiel.

