 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Tag der Entscheidung: Spannung pur in der Bezirksliga 5

Sechs Mannschaften kämpfen am letzten Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5, noch um den Aufstieg und gegen den Abstieg. Ausgangslage, Szenarien und alle weiteren Partien.

von Marcel Eichholz · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Rhenania Hamborn hat eine beeindruckende Aufholjagd gezeigt.
Rhenania Hamborn hat eine beeindruckende Aufholjagd gezeigt. – Foto: M.A. Roman

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Bezirksliga 5
VfL Repelen
Asterlagen
FC Neuk.-Vlu
SC Oberhaus.

Ein packendes Saisonfinale steht in der Bezirksliga, Gruppe 5, bevor. Für sechs Mannschaften geht es am letzten Spieltag noch um richtig viel. Mit dem Duisburger FV 08, Mülheimer SV und SV Genc Osman kämpfen drei Teams um den Relegationsplatz, der möglicherweise noch den Aufstieg in die Landesliga zur Folge hätte. Genauso spannend gestaltet sich das Ringen um den Klassenerhalt. Der 1. FC Styrum, Rhenania Hamborn und Viktoria Buchholz sind noch in der Verlosung - am Ende könnte der direkte Vergleich bei Punktgleichheit das Zünglein an der Waage sein.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

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Dinslaken 09 empfängt Meiderich am Samstag

Sa., 06.06.2026, 16:00 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
SpVgg Meiderich 06/95
SpVgg Meiderich 06/95SpVgg 06/95
16:00

Sonntag fallen die Entscheidungen

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhen Hamborn
15:30live

Sa., 06.06.2026, 18:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
18:00live

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
15:30

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-StyrumMH-Styrum
15:30live

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
15:30

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
15:00live

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
15:30live

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
15:30live

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Das ist der nächste Spieltag

34. Spieltag
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SpVgg Meiderich 06/95
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SV Rhenania Hamborn
So., 07.06.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - GSG Duisburg
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SC 1920 Oberhausen
So., 07.06.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 07.06.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - VfB Homberg II
So., 07.06.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Duisburger SV 1900
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - VfL Repelen

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