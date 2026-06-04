Tag der Entscheidung: Spannung pur in der Bezirksliga 5

Ein packendes Saisonfinale steht in der Bezirksliga, Gruppe 5, bevor. Für sechs Mannschaften geht es am letzten Spieltag noch um richtig viel. Mit dem Duisburger FV 08, Mülheimer SV und SV Genc Osman kämpfen drei Teams um den Relegationsplatz, der möglicherweise noch den Aufstieg in die Landesliga zur Folge hätte. Genauso spannend gestaltet sich das Ringen um den Klassenerhalt. Der 1. FC Styrum, Rhenania Hamborn und Viktoria Buchholz sind noch in der Verlosung - am Ende könnte der direkte Vergleich bei Punktgleichheit das Zünglein an der Waage sein.
34. Spieltag
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SpVgg Meiderich 06/95
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SV Rhenania Hamborn
So., 07.06.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - GSG Duisburg
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SC 1920 Oberhausen
So., 07.06.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 07.06.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - VfB Homberg II
So., 07.06.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Duisburger SV 1900
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - VfL Repelen
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