Tag der Entscheidung: Spannung pur in der Bezirksliga 5

Rhenania Hamborn hat eine beeindruckende Aufholjagd gezeigt. – Foto: M.A. Roman

Ein packendes Saisonfinale steht in der Bezirksliga, Gruppe 5, bevor. Für sechs Mannschaften geht es am letzten Spieltag noch um richtig viel. Mit dem Duisburger FV 08, Mülheimer SV und SV Genc Osman kämpfen drei Teams um den Relegationsplatz, der möglicherweise noch den Aufstieg in die Landesliga zur Folge hätte. Genauso spannend gestaltet sich das Ringen um den Klassenerhalt. Der 1. FC Styrum, Rhenania Hamborn und Viktoria Buchholz sind noch in der Verlosung - am Ende könnte der direkte Vergleich bei Punktgleichheit das Zünglein an der Waage sein.