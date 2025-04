Der SSV Homburg-Nümbrecht bezwang den SC Fortuna Bonn am Ende mit 4:3 (Archivbild). – Foto: Ina Allkämper

Tag der Comebacks: Nümbrecht dreht 1:3 in Sieg, Bornheim holt 0:2 auf Im Abstiegskampf gewinnen der FV Bad Honnef und die Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard, der DJK Südwest Köln ist erneut chancenlos Verlinkte Inhalte LL Mittelrhein St. 1 Deutz 05 Schlebusch Oberpleis 1. FC Spich + 12 weitere

Tore ohne Ende, starke Comebacks und irre Schlussphasen - am 22. Spieltag der Landesliga Mittelrhein Staffel eins kamen wohl fast alle Zuschauer auf ihre Kosten. Es sei denn man hält es mit dem DJK Südwest Köln, der im wichtigen Kellerduell gegen den FV Wiehl 2000 nicht den Hauch einer Chance hatte und nach der neunten Niederlage in Folge auf dem letzten Platz angekommen ist. Die Konkurrenz vom FV Bad Honnef und von der Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard nutzte ihre Chance derweil. Für die Topteams SSV Bornheim und SSV Homburg-Nümbrecht drohte das Wochenende bitter zu werden, am Ende sprangen bei beiden Teams aber doch noch Punkte heraus. Das Wichtigste im Überblick.

Erste Halbzeit zum Vergessen Mit dem Willen nach Wiedergutmachung ging der SSV Homburg-Nümbrecht am Sonntagnachmittag (27.4.25) in das Heimspiel gegen den SC Fortuna Bonn. Unter der Woche war der aktuelle Zweitplatzierte der Landesliga überraschend krachend aus dem Kreispokal geflogen, Ligakonkurrent FV Wiehl 2000 hatte sich im Achtelfinal-Derby mit 4:0 durchgesetzt.

Die guten Vorsätze konnte das Team von Trainer Torsten Reisewitz nach wenigen Minuten aber schon wieder über Bord werfen. Jan Bringer (3.) und Alexander Dohr (12.) schockten den SSV früh und schossen die Fortuna mit 2:0 in Front. Den favorisierten Gastgebern gelang kurz vor dem Halbzeitpfiff durch einen Elfmetertreffer von Robin Brummenbaum der Anschluss (43.), das letzte Wort in Durchgang eins hatte allerdings der Bonner Kai Nierada, der mit seinem fünften Saisontor auf 3:1 stellte (45.). Nümbrecht steckte jedoch noch nicht auf, erhöhte nach dem Seitenwechsel noch einmal die Schlagzahl und schlug im Stile einer Spitzenmannschaft ganz spät zurück. Zunächst traf Ricardo Bauerfeind zum 2:3 (64.), in der Schlussphase drehten Kilian Seinsche (83.) und Dennis Kania (90.+3) die Partie dann komplett. Neben einem Sieg für die Nümbrechter Moral sind die hart erkämpften drei Punkte auch tabellarisch wertvoll. Weil Spitzenreiter SSV Bornheim beim SV Schlebusch ebenfalls Probleme hatte und nicht über ein 2:2-Remis hinauskam, schmilzt der Rückstand zur Spitze für die Reisewitz-Truppe auf vier Zähler.

SSV Homburg-Nümbrecht – SC Fortuna Bonn 4:3

SSV Homburg-Nümbrecht: Matteo Tessarolo, Tom Hillenbach, Felix Adamietz (45. Niklas Goße), Lukas Grünberg, Moritz Becker, Kilian Seinsche, Ricardo Bauerfeind, Marvin Hennecken (81. Fritz Schäfer), Felix Klein (60. Joscha Trommler), Robin Brummenbaum, Dean-Robin Paes (45. Philipp Rüttgers) - Trainer: Torsten Reisewitz

SC Fortuna Bonn: Paul Schadomsky, Nils Düren, Alexander Dohr, Jan Bringer, Maximilian Kuster, Joshua Osawe, Adrian Engels, Kai Nierada (66. Amadou Keita), Tae-jin Kim (89. Yasin Pala), Tomoya Kitazawa (81. Matthias Daniels), Carlos De La Cruz - Trainer: Farbod Khosravani - Trainer: Mikheil Khutsishvili - Trainer: Idris Dogan

Schiedsrichter: Bernd Peters (Hennef) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Jan Bringer (3.), 0:2 Alexander Dohr (12.), 1:2 Robin Brummenbaum (43. Foulelfmeter), 1:3 Kai Nierada (45.), 2:3 Ricardo Bauerfeind (64.), 3:3 Kilian Seinsche (83.), 4:3 Dennis Kania (90.+3) Neunkirchen-Seelscheid zieht mit Lindenthal gleich Ebenso wie Nümbrecht zeigte auch das momentane Team der Stunde, der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid, am Wochenende Comeback-Qualitäten. Im Auswärtsspiel bei der SV Deutz 05 ging der FSV nach Toren von Ilias Koaibi (10.) und Ali Sandoghdar (36.) mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Pause. Der Aufwind der vergangenen Wochen ließ die Gäste trotzdem noch an etwas Zählbares glauben - und das zurecht. Tim Dreilich eröffnete die Aufholjagd zu Beginn der Schlussphase (73.). Ausgleich und Siegtor fielen dann wie beim Parallelspiel in Nümbrecht in Minute 83 und 93. Daniel Helmann per Foulelfmeter (83.) und Florian Diehl (90.+3) hießen die Helden auf Seiten von Neunkirchen-Seelscheid. Dank des späten Erfolgs zieht der FSV als Fünfter mit dem SC Borussia Lindenthal-Hohenlind gleich. Der SC Rheinbach auf Rang drei ist ebenfalls in Reichweite.

Sportvereinigung Deutz 05 – FSV SW Neunkirchen-Seelscheid 2:3

Sportvereinigung Deutz 05: Maurice Nguyen, Zemir Mumbasic, Enrico Interrante, Kohsei Maruki, Ilias Koaibi, Tobias Blum (79. Jonas Bors), Luca Nic Schreinemachers, Okan Dönmez (71. Yamato Aoki), Ali Sandoghdar (51. Boris Kivoma), Lewin Murad, Volkan-Hüseyin Sevinc (84. Giancarlo Lorè) - Trainer: Serkan Dalman

FSV SW Neunkirchen-Seelscheid: Simon Stokowy, Jona Reinke Ehses, Michael Hermanni, Tom Wieschebrock, Linus Daus, Daniel Helmann, Niklas Krämer (65. Jonas Friesen), Moritz Tel, Tim Dreilich (83. Florian Diehl), Paul Orfgen, Nils Stephan (65. Jonas Neumann) - Trainer: Christoph Gerlach

Schiedsrichter: Nick Herbrig - Zuschauer: 59

Tore: 1:0 Ilias Koaibi (10.), 2:0 Ali Sandoghdar (36.), 2:1 Tim Dreilich (73.), 2:2 Daniel Helmann (83. Foulelfmeter), 2:3 Florian Diehl (90.+3) Umjubelter Lucky Punch Dank eines Last-Minute-Treffers hat der FV Bad Honnef beim SV Grün-Weiss Brauweiler 1961 mit 2:1 gewonnen und Big Points im Abstiegskampf eingefahren. Mitte der ersten Halbzeit brachte Phillip Strom die Gäste in Führung und somit auf Kurs in Richtung zweiter Rückrundensieg. Zehn Minuten nach der Pause glich Brauweiler in Person von Nick Brisevac jedoch aus (55.). Für den Lucky Punch sorgte dann der bereits im ersten Durchgang eingewechselte Nicolas Schwarz (90.+2). Weil Tabellennachbar Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard seine Partie gegen den 1. FC Spich gewann, ist der späte Sieg für Bad Honnef doppelt wichtig. Dadurch bleibt der Aufsteiger weiterhin im Rennen um den Klassenerhalt.

SV Grün-Weiss Brauweiler 1961 – FV Bad Honnef 1:2

SV Grün-Weiss Brauweiler 1961: Samuel Bockelkamp, Laurin Jung, Niklas Rohde (46. Philipp Schmalz), Lukas Stegemann, Michael Hamacher, Amadeo Freericks, Clemens Bong (46. Ben König), Nick Brisevac, Lucas Lützeler (46. Luis Dedecke-Beuttner), Yusuf Sabuktekin, Moritz Abels (81. Jacob Jansen) - Trainer: Abulfez Ercul - Trainer: Niko Janssen - Trainer: Tuna Bilgin

FV Bad Honnef: Martin Michel (62. Nicolas Tischler), Phillip Strom, Mustafa Gök, Markus Wiemer, Sidar-Ali Simsik, Alihan Zor, Kei Kitahara, Philip Miermann (67. David Mitkas), Sven Brand (15. Nicolas Schwarz), Jan-Carl Schmitz (90. Pawel Klos), Timo Balte (81. Asonganyi Defang) - Trainer: Benjamin Krayer

Schiedsrichter: Daniel Pilz - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Phillip Strom (25.), 1:1 Nick Brisevac (55.), 1:2 Nicolas Schwarz (90.+2) Das waren die restlichen Partien des 22. Spieltags

Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard – 1. FC Spich 6:2

Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard: Damian Janneck Sebastian Blajet, Jeremy Koerner (80. Jack Bohnert), Yannik Lamberz, Kilian Moll, Paul Demtschück, Henoc Gäel Junior Muamba, Adis Muzurovic, Florian Hensel (80. Serhat Özdemir), Alexander Miguel Moll (91. Julien Gromann), Niklas-Carl Uhl (76. Marvin Zyla), Abderrahman Rabhi (64. Luke Lachenicht) - Trainer: Angelo Mazza - Trainer: Sandro Mirabelli

1. FC Spich: Dennis Pastoors, Kevin Suchy, Fabian Kirst (46. Richy Massek), Justus Mergner, Lukas Püttmann, Ege Sentop (82. Kostiantyn Dovhodko), Niclas Hoffmans (46. Moritz Moik), Bandian Conde, Jonas Degenhart (72. Franck-Ryan Nanwo-Tchagna), Elias Oulahyane (72. Tim Klein) - Trainer: Michael Theuer - Trainer: Niclas Hoffmans

Schiedsrichter: Jan-Philipp Schöneseiffen (Bonn) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Florian Hensel (9.), 2:0 Paul Demtschück (29.), 3:0 Alexander Miguel Moll (38.), 4:0 Niklas-Carl Uhl (41.), 4:1 Moritz Moik (47.), 5:1 Yannik Lamberz (67. Foulelfmeter), 5:2 Lukas Püttmann (72.), 6:2 Serhat Özdemir (90.)