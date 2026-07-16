🏆 Tag 3 der Stadtmeisterschaft

– Foto: SC Baccum

Baccum. Die Gruppenphase der 41. Lingener Fußball-Stadtmeisterschaft ist abgeschlossen. Am Mittwochabend griff mit der Gruppe C die letzte Vorrundengruppe ins Geschehen ein. Der ASV Altenlingen wurde seiner Favoritenrolle gerecht und sicherte sich ohne Punktverlust den Gruppensieg. Dahinter setzte sich SV Holthausen-Biene II als Zweiter durch und komplettierte das Teilnehmerfeld für die Zwischenrunde am Freitag.

Der ASV Altenlingen erwischte einen perfekten Turnierstart. Gegen den SV Holthausen-Biene II sorgte Felix Schmiederer mit einem Doppelpack für einen verdienten 2:0-Erfolg.

Im Parallelspiel trennten sich der VfB Lingen und der TuS Lingen mit 1:1. Für den VfB traf Fieker, auf Seiten des TuS war Buitys erfolgreich.

Auch im zweiten Gruppenspiel ließ Altenlingen nichts anbrennen. Gegen den VfB Lingen reichte ein Treffer von Felix Kaufhold zum 1:0-Sieg und damit zur optimalen Ausgangslage vor dem letzten Spiel.

Holthausen-Biene meldet sich eindrucksvoll zurück

Nach der Auftaktniederlage zeigte der SV Holthausen-Biene II eine starke Reaktion. Gegen den TuS Lingen feierte der Meister der 1. Kreisklasse Süd einen deutlichen 4:0-Erfolg. Hegemann, Marten sowie Lüttel, der gleich doppelt traf, sorgten für klare Verhältnisse.

Im letzten Gruppenspiel benötigte Holthausen-Biene mindestens einen Punkt gegen den VfB Lingen – und genau den holte sich die Mannschaft. Das Spiel endete 1:1. Bolk erzielte den Treffer für Holthausen-Biene. Beim VfB Lingen ist der Torschütze im Liveticker bislang noch als „Unbekannt“ aufgeführt. Vielleicht kann uns hier noch jemand weiterhelfen.

Schmiederer schnürt den Dreierpack

Den Schlusspunkt der Gruppenphase setzte der ASV Altenlingen. Gegen den TuS Lingen gewann der Bezirksligist deutlich mit 5:1. Niklas Lingers, Veer sowie Felix Schmiederer, der gleich dreimal traf und damit insgesamt fünf Tore an diesem Abend erzielte, sorgten für den klaren Erfolg. Den Ehrentreffer für den TuS erzielte Hammacher.

Qualifiziert für die Zwichenrunde

Damit qualifizieren sich der ASV Altenlingen als Gruppensieger und der SV Holthausen-Biene II als Gruppenzweiter direkt für die Zwischenrunde. Der SV Adler Messingen und die SG Bramsche sichern sich als die beiden besten Gruppendritten ebenfalls das Ticket für Freitag.

Jetzt geht es um das Finale

Mit Abschluss der Gruppenphase stehen die acht Teilnehmer der Zwischenrunde fest. Am Freitag werden in zwei Vierergruppen die beiden Finalisten ermittelt.

In der Bäckerei-Fehren-Gruppe treffen SV Olympia Laxten, SV Voran Brögbern, ASV Altenlingen und SV Adler Messingen aufeinander.

In der Rolfes-Bedachungen-Gruppe kämpfen SuS Darme, SC Baccum, SV Holthausen-Biene II und die SG Bramsche um den Einzug ins Endspiel.

Nach drei abwechslungsreichen Vorrundentagen ist die Ausgangslage klar: Jetzt gibt es keine leichte Gruppe mehr. Ab Freitag entscheidet jeder Punkt darüber, wer am Sonntag um den Titel des 41. Lingener Stadtmeisters spielen darf.

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