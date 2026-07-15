Tag 2 der Stadtmeisterschaft Lingen

– Foto: SC Baccum

Baccum. Nach dem ersten Turniertag hatten sich Olympia Laxten und Gastgeber SC Baccum bereits das direkte Ticket für die Zwischenrunde gesichert. Der SV Adler Messingen musste als Tabellendritter mit vier Punkten zunächst abwarten. Am Dienstag griff dann die Gruppe B ins Turniergeschehen ein: SuS Darme, SV Voran Brögbern, SG Bramsche und SV Eintracht Schepsdorf kämpften um die beiden direkten Plätze für die Zwischenrunde.

Den Turniertag eröffneten SV Voran Brögbern und SuS Darme. Trotz guter Ansätze auf beiden Seiten blieb die Partie ohne Treffer und endete 0:0.

Wie bereits am Vortag wurde im Modus „Jeder gegen jeden“ gespielt, jede Partie dauerte 30 Minuten. Die beiden Erstplatzierten ziehen direkt in die Zwischenrunde am Freitag ein, zusätzlich qualifizieren sich die zwei besten Gruppendritten aller drei Vorrundengruppen.

Auf dem Parallelplatz ging es dagegen deutlich torreicher zu. Die SG Bramsche ließ der Eintracht Schepsdorf beim 4:0 kaum eine Chance. Fühner, Nölker, Böckelmann und Kirchner trugen sich, wie Markus Meer im FuPa-Liveticker notierte, in die Torschützenliste ein.

Brögbern punktet weiter – Darme gewinnt trotz Platzverweis

Im zweiten Spiel trennte sich SV Voran Brögbern von der SG Bramsche mit 1:1. Weltringen brachte Brögbern in Führung, Pieper glich für Bramsche aus.

Parallel traf der SuS Darme auf die Eintracht Schepsdorf. Amir El-Zein verwandelte einen Foulelfmeter zur Führung, sah später jedoch noch die Rote Karte. Trotz Unterzahl brachte Darme den 1:0-Erfolg über die Zeit und verschaffte sich damit eine hervorragende Ausgangsposition.

Brögbern macht alles klar – Darme holt den Gruppensieg

In den abschließenden Gruppenspielen ließ SV Voran Brögbern keinen Zweifel mehr am Einzug in die Zwischenrunde aufkommen. Gegen Eintracht Schepsdorf feierte die Mannschaft einen 5:2-Erfolg. Rein rechnerisch bekamen die Zuschauer in dieser Partie fast alle vier Minuten ein Tor zu sehen – wer den wilden Schlagabtausch noch einmal erleben möchte, sollte einen Blick in den FuPa-Liveticker werfen.

– Foto: SC Baccum

Parallel setzte sich der SuS Darme mit 1:0 gegen die SG Bramsche durch und machte damit den Gruppensieg perfekt. Brögbern folgte als Tabellenzweiter ebenfalls direkt in die Zwischenrunde.

– Foto: SC Baccum

Bramsche verdrängt Messingen

Mit dem Ende des zweiten Turniertages steht auch fest: Die SG Bramsche ist aktuell der beste Gruppendritte. Dank vier Punkten und des deutlich besseren Torverhältnisses (+3) verdrängte die Mannschaft den SV Adler Messingen (+1) von diesem Platz. Messingen muss nun darauf hoffen, dass der Drittplatzierte der Gruppe C am Mittwochabend nicht mehr als vier Punkte holt oder das bessere Torverhältnis verpasst. Die Chancen auf das Weiterkommen sind damit zwar noch vorhanden, sicher ist der Einzug in die Zwischenrunde aber längst nicht.

Jetzt ist Gruppe C gefragt

Am Mittwochabend steigt schließlich die Gruppe C in die 41. Lingener Stadtmeisterschaft ein. Mit SV Holthausen-Biene II, VfB Lingen, TuS Lingen und ASV Altenlingen wartet eine Gruppe, in der mehrere Mannschaften zum erweiterten Favoritenkreis zählen. Besonders gespannt darf man sein, wie sich der Meister der 1. Kreisklasse Süd, Holthausen-Biene II, als Vertreter des Titelverteidigers schlägt und ob der ASV Altenlingen seiner Favoritenrolle gerecht wird.

Spätestens nach den sechs Partien am Mittwoch steht fest, welche acht Mannschaften am Freitag in der Zwischenrunde um den Einzug ins Finale kämpfen werden.