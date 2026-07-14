Tag 1 der 41. Stadtmeisterschaft in Lingen Überraschungen, Eigentore und ein Gastgeber, der zurückschlägt von René Diebel · Heute, 13:20 Uhr · 0 Leser

Baccum. Nach 13 Jahren ist die Lingener Stadtmeisterschaft zurück in Baccum und schon der erste Turniertag hatte alles zu bieten, was den Amateurfußball so besonders macht: Überraschende Ergebnisse, Eigentore, Spannung bis zum letzten Spiel und einen Gastgeber, der sich nach einem Fehlstart noch in die Zwischenrunde kämpfte.

Doch bevor es um den Fußball geht, verdient der SC Baccum ein großes Kompliment. Das Vereinsgelände präsentiert sich nach dem Umbau in einem hervorragenden Zustand und ist ein echter Blickfang. Dazu kommt eine Gastfreundschaft, die den Aufenthalt besonders angenehm macht. Man merkt schnell, wie viel Herzblut die vielen Helfer in diese Stadtmeisterschaft stecken. Ich war selbst vor Ort ,ganz undercover, wie viele andere Zuschauer auch mit einer Drei-Euro-Tageskarte. Und ich kann sagen: Die drei Euro waren jeden Cent wert. Wer in den kommenden Tagen noch nach Baccum fährt, darf sich auf beste Bedingungen auf und neben dem Platz freuen. Gastgeber startet mit Remis - Clusorth-Bramhar überrascht In der Gruppe A trafen Gastgeber SC Baccum, SV Olympia Laxten, BV Clusorth-Bramhar und Gastverein SV Adler Messingen im Modus "Jeder gegen jeden" aufeinander. Gespielt wurde jeweils 30 Minuten - ein Format, das kaum Zeit zum Abtasten lässt.

– Foto: René Diebel

Den Auftakt auf Platz A bestritten der SC Baccum und der SV Adler Messingen. Nach 30 intensiven Minuten stand ein torloses 0:0 auf der Anzeigetafel. Die wichtigsten Szenen hielt Simon Poggemann wie gewohnt im FuPa-Liveticker fest

– Foto: SV Adler Messingen

Olympia wird Gruppensieger - Baccum dreht das Ding Zum fünften Spiel zog es mich wieder auf Platz B. Dort lieferten sich SV Adler Messingen und SV Olympia Laxten eine Begegnung auf Augenhöhe. Am Ende setzte sich Olympia mit 1:0 durch und sorgte für die zweite Überraschung des Tages. Nach der Niederlage zum Auftakt hätte wohl kaum jemand damit gerechnet, dass die Mannschaft den ersten Turniertag noch als Gruppensieger abschließen würde. Gestern, 20:20 Uhr SV Adler Messingen 1922 Messingen SV Olympia Laxten Laxten 0 1 Als ich anschließend auf Platz A ankam, führte der SC Baccum gegen den BV Clusorth-Bramhar bereits mit 2:0. Wie im FuPa-Liveticker nachzulesen ist, hatten die Gäste dabei kräftig mitgeholfen und den Ball gleich zweimal ins eigene Netz befördert. Danach entwickelte sich eine unterhaltsame Partie, in der Baccum leichte Feldvorteile besaß und auf 3:0 erhöhte.

Jonas Griep verkürzte zwar noch auf 3:1, mehr als Ergebniskosmetik war das aber nicht mehr. Gestern, 20:20 Uhr SC Baccum SC Baccum BV Clusorth-Bramhar BV Clusorth 3 1 Abpfiff Mit diesem Sieg sicherte sich der Gastgeber doch noch den zweiten Platz und damit den direkten Einzug in die Zwischenrunde. Der SV Adler Messingen rutschte auf Rang drei ab und musste anschließend hoffen, als einer der beiden besten Gruppendritten weiterzukommen. Mit vier Punkten standen die Chancen dafür allerdings weiterhin gut.

Humor zum Abschied und ein Happy End für den Gastgeber Zum Abschluss des ersten Turniertages lagen Freud und Leid dicht beieinander. Der BV Clusorth-Bramhar verabschiedete sich mit einer ordentlichen Portion Selbstironie per Instagram aus der Stadtmeisterschaft und bewies dabei Humor. Beim SV Adler Messingen hieß es dagegen erst einmal warten und hoffen, dass vier Punkte für die Zwischenrunde reichen. Die größte Erleichterung dürfte jedoch beim Gastgeber zu spüren gewesen sein. Waldemar Bressel führte den SC Baccum nach schwierigem Start doch noch in die Zwischenrunde und sorgte dafür, dass die Stadtmeisterschaft für den Ausrichter auch nach dem ersten Turniertag weitergeht.

Fazit: Der Auftakt in Baccum hat Lust auf mehr gemacht. Überraschende Ergebnisse, eine offene Gruppenphase, viele Zuschauer und ein hervorragend organisierter Gastgeber, die 41. Lingener Stadtmeisterschaft ist genau so gestartet, wie man sich ein gutes Vorbereitungsturnier wünscht. Und das Beste: Es folgen noch sechs weitere Turniertage.