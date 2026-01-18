Taffertshofer lebt Profi-Traum in Mallorca – mit Bayernliga-Feeling

Der Mann aus Abertshausen (Gemeinde Obersöchering) hebt in der Sonne von Mallorca das Telefon ab. Beinahe 25 Grad hat es an diesem Tag, den er als „insgesamt traumhaft“ beschreibt. Seit etwas mehr als einem Jahr spielt Uli Taffertshofer bei Atlético Baleares. Der Viertligist mit dem markanten Stadion gleich neben dem Flughafen von Palma, das so gut wie jeder Urlauber schon gesehen hat. Bevor weitere Fragen auftauchen: „Wir sind kein normaler Viertligist“, so Taffertshofer.

In FIFA 2001, diesem legendären Fußball-Simulationsspiel, verliebte sich der junge Uli Taffertshofer in den FC Liverpool mit Michael Owen, Didi Hamann, Markus Babbel. Damals träumte er davon, einmal im Ausland zu kicken, in England um genau zu sein. „Die Spielweise hätte mir gut gestanden“, scherzt der 33-jährige Profi, der für gewöhnlich im Mittelfeld abräumt, am Telefon. Aber es ist dann nicht England, sondern Spanien geworden.

Fest steht: Sie wollen hoch. Fünf vierte Ligen gibt es im Land, die in manchen Facetten doch stark an die deutsche Regionalliga erinnern. In Andratx, einem mondänen Hafenort auf Mallorca, schauen ein paar hundert Leute zu. Es gibt eine kleine Tribüne und einen Kunstrasen.

Vor elf Jahren hat der Berliner Hotelunternehmer Ingo Volckmann den Klub gekauft, als erster deutscher Vereinsbesitzer im Ausland. Damals trat er noch in der dritten Liga an, träumte von der zweiten, im Jahr vor Taffertshofers Ankunft stieg er in die vierte ab – und spielt dort noch immer. Vorige Saison schied Atlético Baleares als Zweiter der Vorrunde im Play-off-Halbfinale aus. „Eine ganze Saison für die Katz’“, sagt Taffertshofer. Jetzt fangen sie halt wieder von vorne an.

„Fühlt sich an, wie wenn du nach Schalding in der Bayernliga fährst“, scherzt Uli Taffertshofer. Durch diesen Hindernisgarten haben sie sich zu manövrieren, auch wenn das gar nicht leicht ist. Beim Außenseiter in Andratx verloren sie 0:1. Dafür schalteten sie im Pokal den Drittligisten Tarragona souverän aus (2:0) und Anfang Dezember schafften sie mit dem 1:0 gegen den Erstligisten Espanyol Barcelona sogar eine richtige Sensation. Kurz vor Weihnachten war dann Schluss nach einem 2:3 gegen Champions-League-Teilnehmer Atletico Madrid. „Ich würde behaupten, dass wir in der Dritten Liga im Mittelfeld mitspielen könnten“, sagt der Abertshausener.

Training im Sommer zu ungewöhnlicher Zeit

Andererseits sind diese Vergleiche natürlich sinnlos, weil sich die beiden Welten nicht wirklich ähneln. Das fängt beim Fußball an, der weniger taktisch, dafür von Technikern geprägt ist. „Gefühlt könnte jeder von uns in der Dritten Liga spielen“, sagt Taffertshofer. Bei Standards rumpeln sie teilweise so hart im Strafraum aneinander, „da würde es in Deutschland zwei Elfmeter pro Spiel geben.“ Trainiert wird den Sommer über zu Zeiten, an die im deutschen Profibereich niemand denken würde: 9 Uhr morgens und abends. Es geht nicht anders zu dieser Jahreszeit. Wie Uli Taffertshofer im Juli 2024 in Palma um 22 Uhr aus dem Flieger stieg, „hat dich eine Hitzewelle erschlagen“, erinnert er sich.

Nach jedem Training im Hochsommer waren sie froh, wieder in der klimatisierten Kabine zu sitzen. Gesprochen wird dort zumeist Spanisch. Anfangs ließ er sich das Wichtigste ins Englische übersetzen. Mit Hilfe der Sprach-Lernapp Duolingo und seinen Kollegen bringt er nun schon rudimentäre Sätze heraus. „Von fließend Spanisch sprechen bin ich noch ein bisserl entfernt“, sagt er. Seine Tochter, die einen spanischen Kindergarten besucht, dürfte ihn bald eingeholt haben. Frau und Kind zogen im Frühjahr fest auf die Insel.

Deutsche Fans oft bei Spielen vor Ort

Geschätzt 60 000 Deutsche leben weite Teile des Jahres auf Malle, fünf Millionen machen dort Urlaub. Die Einflüsse sind unverkennbar. „In den Jahren in Lübeck und Aue hatten wir nicht so viel Besuch“, sagt der 33-Jährige. Im Sommer wurde beinahe jede Woche ein Bekannter vorstellig. Freunde, Familie, Fans aus Osnabrück, wo der Sheriff nach wie vor Legendenstatus besitzt, manchmal auch Wildfremde. Eine Gruppe aus Köln besang ihn mal 90 Minuten lang ohne Unterbrechung.

Die spanischen Kollegen fragten ihn, was er da für Wilde angeschleppt hatte. Der Mann, den die Einheimischen „Ulritsch“ rufen, lachte nur und antwortete: „Die kannte ich gar nicht.“ Als Deutscher auf der Insel der Deutschen ist man nun einmal eine kleine Attraktion. Auf dem Trikot steht seit dieser Saison sein Spitzname: Sheriff. In Spanien geht das, während solche Spielereien in Deutschland verboten sind.

Auch wenn die Heimat einige tausend Kilometer entfernt liegt, denkt er dieser Tage recht oft daran. Sein Vater kandidiert für das Parteifreie Bündnis BFL für den Posten des Landrats im Landkreis Weilheim-Schongau. Sein Sohn macht Wahlwerbung.

Auch die kürzlich veröffentlichte Dokumentation über den TSV 1860 München hat er sich schon in voller Länge reingezogen. Dort zu sehen sind Aufstieg in die Bundesliga und der Absturz bis hinunter in die Regionalliga. Für Uli Taffertshofer fühlten sich die Bilder an wie eine Zeitreise. In der letzten Bundesliga-Saison stand er bei fast allen Heimspielen als Fan in der Nordkurve des Olympiastadions, sein Bruder war im selben Jahr zu 1860 gewechselt, er ein paar Jahre später.

„Mir ist richtig der Puls hochgegangen“, sagt er über die emotionalen Bilder der Serie. Den Löwen trägt er immer noch im Herzen, auch wenn sich die Sechziger seit vier Jahren nicht mehr bei ihm oder seinem Berater gemeldet haben. Taffertshofer sagt: „Zu den Löwen könnte ich nicht nein sagen.“ Sein Vertrag auf Mallorca läuft noch bis Ende der Saison.