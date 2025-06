Tafa wechselt nach Homberg, Ramm nach Meerbusch

Klar ist beim FC Wegberg-Beeck schon etwas länger, dass die beiden Offensivspieler Pablo Ramm und Alessio Tafa den Verein im Sommer nach nur einem Jahr wieder verlassen werden. Nun ist auch amtlich, wohin es die beiden zieht: Ramm wechselt zu Niederrhein-Oberligist TSV Meerbusch, der in der soeben beendeten Saison auf Platz zehn eingelaufen ist. In diese Klasse zieht es auch Alessio Tafa: Der 22-Jährige spielt künftig für den VfB Homberg, der Fünfter wurde.

Tafa, der bislang auf sechs Tore (darunter sein spektakulärer Fallrückziehertreffer jüngst in Porz) und sieben Assists kommt, kam mit seiner offenen und freundlichen Art in Beeck gut an, war auch bei den Anhängern äußerst beliebt. Diese versieht er zum Abschied auch mit einigen warmen Worten: „Deren Unterstützung war die gesamte Saison über toll. Dass die auch auswärts mit ihren Trommeln dabei waren, ist ja keine Selbstverständlichkeit.“

Tafa, der vor der Saison von Landesligist Germania Teveren gekommen war, kehrt nun wieder an den Niederrhein zurück. Denn der Sportmanagement-Student (Uni Düsseldorf) wohnt in Neuss, hatte bis zum Ende seiner Jugendzeit auch stets am Niederrhein gespielt – zuletzt für den KFC Uerdingen. Seine bislang drei Seniorenjahre hat er aber am Mittelrhein verbracht. Sein erstes Seniorenjahr hatte er für Landesligist SV Eilendorf gespielt.

Auf seinen neuen Verein freut er sich schon sehr: „Trainer Stefan Janßen und der Sportliche Leiter Frank Hildebrandt wollten mich unbedingt haben. Der VfB ist ein schöner Verein mit einer guten Struktur.“