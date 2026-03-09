Tätlichkeit und Foul: 9 Westerheimer kassieren überraschende Pleite

In Jungingen trafen die Mannschaften SV Jungingen und FV Asch-Sonderbuch in einem spannenden Bezirksliga-Duell aufeinander. Nach einem torlosen Start, geprägt von starkem Regen, erhielt Asch in der 33. Minute einen Elfmeter. Tobias Wallisch verwandelte diesen sicher und brachte sein Team mit 0:1 in Führung. Jungingen konnte trotz großer Anstrengungen und zahlreicher Torchancen nicht ausgleichen.

Es empfing der SV Offenhausen den TSV Kettershausen-Bebenhausen im Sportgelände Offenhausen vor 300 Zuschauern. In der 22. Minute brachte Jasmin Busatlic die Heimelf mit einem eiskalten Konter in Führung, nachdem Kristian Kasalo ihn mustergültig bediente. Der TSV Kettershausen-Bebenhausen war zwar bemüht und machte das Spiel, zeigte jedoch defensive Schwächen. Kurz vor der Halbzeit hatte Max Mayer eine große Torchance, die jedoch ungenutzt blieb. Im Schlussabschnitt drängte der TSV auf den Ausgleich, doch in der 90. Minute nutzte Busatlic einen perfekten Pass von Hakan Güngör und stellte mit seinem zweiten Treffer den 2:0-Endstand her.

Im Match zwischen SV Westerheim und SV Eggingen setzten sich die Gäste mit 2:1 durch. Die Partie begann mit einem Paukenschlag, als Tim Hehnle in der 37. Minute den Ball in der eigenen Hälfte eroberte, die Westerheimer Abwehr ausspielte und den Ball souverän ins rechte Eck schob – eine Traum-Bude, die das 0:1 für Eggingen bedeutete. Nach der Halbzeit gelang Florian Schneck in der 49. Minute der Ausgleich für Westerheim. Doch nach einer unglücklichen Situation musste das Spiel in der 68. Minute unterbrochen werden, als der Schiedsrichter umknickte. Nur eine Minute später traf Jaro Henke per Kopf nach einer Ecke von Joel Schmitt zum 1:2. In der Schlussphase sah Niklas Füller (88.) die Rote Karte wegen Tätlichkeit, gefolgt von Chris Lehner (90.), der für wiederholtes Foulspiel Gelb-Rot erhielt.

SW Donau feierte einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen den FC Burlafingen. Lukas Ottenbreit eröffnete das Tor in der 20. Minute, als er nach einem präzisen Pass von Matthias Burgmaier einnetzte. Markus Ottenbreit erhöhte kurz nach der Halbzeit auf 2:0 (48. Minute) nach Vorlage von Ferhat Kavgaci. In der 67. Minute sah Mustafa Buyuk wegen einer Notbremse die rote Karte. Ottenbreit krönte seine Leistung mit dem dritten Treffer in der 78. Minute, erneut auf Zuspiel von Kavgaci.

Im Duell zwischen SGM Senden-Ay und TSG Ehingen setzten sich die Gäste mit 3:1 durch. Dominik Pikneev eröffnete in der 28. Minute das Scoring nach einem präzisen Pass von Fabian Heitele. Nach dem Ausgleich durch Abdullah Bozdogan per Kopfball kurz nach der Halbzeit (48.) wurde Florjan Shala in der 74. Minute mit Rot vom Platz gestellt. Doch Ehingen blieb stark: Mario Carriero erzielte in der 85. Minute das 2:1, gefolgt von Pikneevs zweitem Treffer in der Nachspielzeit (90.+2), der den Endstand besiegelte.

Der TSV Blaustein traf auf den SC Türkgücü Ulm in einem spannenden Bezirksliga-Duell. Die Gäste dominierten das Spiel und gingen in der 38. Minute durch Ismail Demiray mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Burak Kesici in der 45. Minute auf 2:0, nachdem Vedin Bektic ihn ideal bediente. Blaustein hatte keine Antwort und musste die Niederlage akzeptieren.

Im Duell setzte sich der FC Hüttisheim mit 2:0 gegen die SGM Aufheim Holzschwang durch. Marco Hahn eröffnete das Scoring in der 28. Minute mit einem präzisen Freistoß, der die Mauer überwand. Nach der Halbzeit erhöhte Micael da Silva Malheiro in der 46. Minute, nach einer starken Vorlage von Krzysztof Majewski, zum Endstand.