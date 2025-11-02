 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Foto: Thomas Rinke

Tätlichkeit in der Bezirksliga, Sportgerichtsurteil, neuer Spielort

News aus den Vereinen und Fußballbezirken: Was hat sich getan?

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Sportgerichtsurteil in der Kreisliga B2: SV Spiegelberg – TSV Schwaikheim II (02.11.2025) – Wertung: 3:0 (Grund: Nichtantritt der Gäste aufgrund Spielermangels).

Spielortverlegung in der Kreisliga B1: KTSV Hößlinswart – TSV Haubersbronn (02.11.2025) – neuer Spielort: Kunstrasenplatz in Steinach

Fußballbezirk Nordschwarzwald

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Sechs Spiele Sperre nach Tätlichkeit in der Bezirksliga

Ein Spieler des SV Würzbach wurde nach dem Bezirksligaspiel gegen den VfR Sulz für sechs Pflichtspiele gesperrt, nachdem er einem am Boden liegenden Gegenspieler absichtlich in den Oberschenkel getreten hatte.

Nach den Feststellungen des Schiedsrichters handelte es sich um eine bewusste Tätlichkeit, die nach Spielunterbrechung erfolgte. Das Gericht sah keine mildernden Umstände und verhängte die Sperre nach § 83 RVO.

Da der gefoulte Spieler weiterspielen konnte, blieb es bei der Sperre und der Auferlegung der Verfahrenskosten. Eine Geldstrafe wurde nicht ausgesprochen. Das Urteil gilt vorbehaltlich der gegebenen Einspruchsfrist.

