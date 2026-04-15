Tätlichkeit im Testspiel: Drew Murray für sechs Spiele gesperrt Drew Murray, Abwehrspieler vom Regionalligisten RW Oberhausen, handelte sich im Duell mit Viktoria Köln durch eine Tätlichkeit eine Rot-Sperre ein. Das Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) hat den 20-Jährigen für sechs Spiele gesperrt. von Tristan Benten · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

Murray ist für sechs Spiele gesperrt – Foto: Fynn Graebe

Am 27. März 2026, mitten in der Länderspielpause, bestritt Regionalligist RW Oberhausen ein Testspiel gegen den Drittligisten Viktoria Köln. Dieses Freundschaftsspiel hatte allerdings negative Auswirkungen auf die Liga-Saison der Oberhausener, denn Abwehrspieler Drew Murray muss aufgrund einer Tätlichkeit, die wiederum für eine Rotsperre sorgte, für sechs Liga-Partien pausieren.

Auf Rudelbildung folgt die rote Karte Zwischen dem 27. und 28-Spieltag herrschte eine Länderspiel-Pause. RW Oberhausen nutzte diese Chance um im Flow zu bleiben, denn RWO war vor der Unterbrechung seit sechs Liga-Partien ungeschlagen. Die Chance auf den Aufstieg lebte somit weiterhin. Für den Test, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, suchten sich die Verantwortlichen des Regionalligisten einen Drittliga-Gegner - Viktoria Köln trat gegen das Kleeblatt an. Am Ende musste sich der Viertligist deutlich mit 1:6 geschlagen geben.

Die entscheidende Szene ereignete sich dabei in der 40. Minute, in der sich Drew Murray zu einer Tätlichkeit infolge einer Rudelbildung hinreißen ließ. Die Folge: ein Platzverweis und 50 Minuten in Unterzahl für sein Team. Vier Spiele noch Der 20-Jährige, der erst vor der Saison von der Zweitvertretung des SC Freiburg kam, erkämpfte sich früh einen Stammplatz beim RWO und wuchs zu einem wichtigen Spieler heran. Mit dieser unnötigen Aktion dürfte er sich allerdings keine Freunde in Oberhausen gemacht haben, denn die Strafe hat es in sich. Das Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes sperrte den jungen Defensivspieler für ganze sechs Spiele.