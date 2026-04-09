Tätlichkeit gegen Schiedsrichter: Punktabzug entscheidet Titelrennen

Im Hamburger Fußball-Verband (HFV) haben Tätlichkeiten gegen den Schiedsrichter ernste und direkte Folgen. Diese Erfahrung musste nun auch eine Mannschaft aus der Kreisklasse machen, die nach einem Aussetzer eines Spielers gleich sechs Punkte und damit auch das Titelrennen verloren hat.
Gemeinsam mit dem SV Nettelnburg/Allermöhe II liefert der FC Lauenburg eine bis dato starke Saison in der Hamburger Kreisklasse 3 ab. Doch die Titelträume der Lauenburger fanden im März ein jähes Ende, weil es zu einem Aussetzer eines Spielers im Auswärtsspiel beim FSV Geesthacht II kam. Die Gäste führten mit 1:0, waren also wieder auf Kurs, aber dann brannten einem Lauenburger-Spieler die Sicherungen durch: Nach einer Auseinandersetzung mit einem gegnerischen Akteur sah er die Rote Karte, im Anschluss ging er den Schiedsrichter körperlich an und schubste ihn zu Boden.
Die Folgen waren nicht nur ein Spielabbruch: Die Partie wurde mit 3:0 für den FSV Geesthacht II gewertet und der FC Lauenburg bekam zusätzlich noch sechs Punkte für das Vergehen seines Spielers abgezogen. Für Tätlichkeiten gegen den Schiedsrichter werden in Hamburg Sperren zwischen sechs Monaten fünf Jahren ausgesprochen. Des Weiteren klärt die Rechts- und Verfahrensordnung auf: "Ab einer ausgesprochenen Sperre von mindestens 6 Monaten werden der Mannschaft des Verurteilten 6 Punkte abgezogen. Im Wiederholungsfall können weitere Punktabzüge und der Ausschluss der Mannschaft des Verurteilten aus dem Spielbetrieb erfolgen."
In den vergangenen Jahren haben die meisten Fußballverbände in Deutschland die Strafen nach Attacken gegen Schiedsrichtern deutlich angezogen. Solche Kollektivstrafen gelten als Abschreckung - und haben natürlich auch ernste Folgen, vor allem wie das aktuelle Beispiel zeigt, können sie entscheidend sein: Der FC Lauenburg war zunächst Tabellenführer, hat aber nach der Wertung und dem Sechs-Punkte-Abzug gleich sieben Punkte Rückstand auf den SV Nettelnburg/Allermöhe II, der eine der besten Offensiven im Land stellt - ein Einbruch im Saisonfinale ist unrealistisch.
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