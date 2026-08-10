Tätlichkeit gegen Schiedsrichter: Kreisklasse-Test wird abgebrochen

Nach einer Gelb-Roten Karte gegen einen Spieler der Gastgeber - aufgrund von Meckerns - soll der Unparteiische Dominic Katzmarek an den Hals gegriffen worden sein. Daraufhin brach der 28-jährige Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 2:2 ab. Zuvor hätten ein zurückgepfiffenes Tor und ein vermeintlich verweigerter Elfmeter die Gemüter - wohl gemerkt in einem Testspiel zwischen zwei Teams aus der jeweils untersten Spielklasse - erhitzt.