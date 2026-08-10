Tätlichkeit gegen Schiedsrichter: Kreisklasse-Test wird abgebrochen

Mit einer Tätlichkeit gegen den Schiedsrichter ging am Sonntag das Testspiel zwischen dem SV Gröst (2. Kreisklasse Saalekreis, Staffel 3) und der SG Langendorf II/Goseck (Kreisklasse Burgenland, Staffel 1) in Sachsen-Anhalt zu Ende. Wenige Minuten vor dem Ende wurde der Kreisklasse-Vergleich abgebrochen.
Nach einer Gelb-Roten Karte gegen einen Spieler der Gastgeber - aufgrund von Meckerns - soll der Unparteiische Dominic Katzmarek an den Hals gegriffen worden sein. Daraufhin brach der 28-jährige Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 2:2 ab. Zuvor hätten ein zurückgepfiffenes Tor und ein vermeintlich verweigerter Elfmeter die Gemüter - wohl gemerkt in einem Testspiel zwischen zwei Teams aus der jeweils untersten Spielklasse - erhitzt.
Der SV Gröst bestätigte die Tätlichkeit auf seinem Facebook-Kanal. "Wir möchten hier klarstellen, dass wir das Verhalten unseres Spielers nicht tolerieren und uns vorbehalten, interne Schritte einzuleiten. Der SV Gröst möchte sich beim Schiedsrichter für den Vorfall entschuldigen", schrieb der Club. Gleichzeitig danke man den Gästen "für das faire Duell" und wünsche ihnen "viel Erfolg für die neue Saison."