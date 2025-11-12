Tätlicher Übergriff auf Kreisliga-Referee: "Nicht mehr hinzunehmen"

Im Bördeliga-Derby zwischen der SG Traktor Hohenwarsleben und der SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben lagen am Wochenende viele Emotionen. Immerhin trafen die beiden Nachbarorte zum ersten Mal seit knapp 20 Jahren wieder aufeinander in einem Ligaspiel. Dieses endete allerdings unrühmlich.

Zum Ende der regulären Spielzeit zückte Schiedsrichter René Kropp zwei Gelb-Rote Karten gegen die Gastgeber. In der Folge kam es zu Diskussionen mit dem Unparteiischen, bei denen der 53-Jährige mutmaßlich durch einen Spieler der Hausherren zu Fall gebracht wurde.

Daraufhin brach Kropp die Partie beim Stand von 2:1 für die Gäste - die schon seit der 58. Minute dezimiert agiert hatten - ab. Mit der Wertung der Partie muss sich nun das zuständige Sportgericht beschäftigen. Mit Verweis auf das schwebende Verfahren wollten sich die Verantwortlichen der SG Traktor Hohenwarsleben auf FuPa-Nachfrage zunächst nicht zum Geschehen äußern.

Die SG Velsdorf-Mannhausen - Heimatverein von Schiedsrichter Kropp, der seit mehr als einem Vierteljahrhundert an der Pfeife ist - schlug nach dem tätlichen Übergriff allerdings via Social Media Alarm. "Woche für Woche ist man als Schiedsrichter nicht immer der beliebteste Akteur, hin und wieder sieht man sich auch Anfeindungen und sogar Beleidigungen gegenüber - doch dagegen entwickelt man eine dicke Haut. Doch was am Wochenende passierte, ist dann nicht mehr hinzunehmen", schrieb die SG.

Es sei bewusst, "dass das Thema Gewalt gegen Schiedsrichter ein leider allgegenwärtiges ist", schrieb der Club weiter: "Dennoch erschüttert es uns, dass es nun auch uns erreicht. Wir verurteilen diese Vorkommnisse aufs Schärfste. Gewalt hat beim Fußball nichts zu suchen - und schon gar nicht gegen den Schiedsrichter. Wir stärken an dieser Stelle unserem René explizit den Rücken und hoffen, dass sich dieses elendige Thema eines Tages löst. Für mehr Miteinander - gegen Gewalt."