Tännesberg verstärkt sich mit jungem Kreisliga-Knipser

Vom West-Kreisligisten TSV Detag Wernberg wechselt Nicolas Schloßer an die Landkreisgrenze nach Tännesberg. Der 21-jährige Offensivspieler stellt seine Torgefahr insbesondere in der laufenden Saison eindrucksvoll unter Beweis. So steuerte er in bisher 22 Spielen 12 Tore und weitere 6 Assists bei. Damit ist er der beste Torschütze innerhalb der Mannschaft. Bei Detag Wernberg sammelte Schloßer in der Vergangenheit auch schon zwei Jahre lang Bezirksliga-Erfahrung. Die Bezirksliga Nord ist also kein unbekanntes Terrain für ihn.



Tännesbergs Spielertrainer André Klahn hält große Stücke auf den neuen Angreifer: „Wir freuen uns sehr, Nico für uns gewonnen zu haben. Er passt zu 100 Prozent in unser Offensivspiel und wird nächste Saison für uns auf Torejagd gehen. Er kann sowohl auf den Außen als auch im Sturmzentrum spielen. Auf diesen Positionen haben wir auf jeden Fall Bedarf“, sagt Klahn.



Nach Cem Chousein (VfB Rothenstadt) und Muhammed Abu Zughaib (SpVgg Pirk) ist Nicolas Schloßer der dritte Sommer-Neuzugang in Tännesberg. Damit ist die Personalplanung noch nicht ganz abgeschlossen. Schloßers abgebender Verein hat übrigens bereits Ersatz für seinen abwandernden Top-Torjäger gefunden – mit Felix Mutzbauer (SG Wernberg/Weihern) und Simon Graßmann (1. FC Schwarzenfeld) präsentierte Detag Wernberg zuletzt schon zwei neue Offensivleute für die kommende Saison.