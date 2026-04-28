Tännesberg verstärkt sich mit Ettmannsdorf-Talent Kneissl

Sportlicher Leiter Lucio Lobinger (rechts) freut sich über die Zusage von Luis Kneissl. – Foto: TSV Tännesberg

Der TSV Tännesberg, der in seine dritte Bezirksliga-Saison in Folge gehen wird, kann den zweiten Sommer-Neuzugang vermelden. Mit Luis Kneissl schließt sich ein junges und entwicklungsfähiges Talent dem Verein an. Der 21-Jährige ist fürs defensive Mittelfeld vorgesehen und wechselt vom SV Schwandorf-Ettmannsdorf nach Tännesberg. Beim Landesligisten spielt Kneissl überwiegend im Kreisliga-Unterbau, kam diese Saison aber auch auf mehrere Kurzeinsätze in der ersten Mannschaft. Auch seine Jugendausbildung durchlief Kneissl bei Ettmannsdorf.

Der junge und vielumworbene Mittelfeldmann war ein Wunschspieler der Tännesberger Verantwortlichen. Entsprechend froh ist der sportliche Leiter Lucio Lobinger über seine Zusage: „An Luis waren wir sehr lange dran. Ich bin sehr froh, dass er sich letztendlich doch für uns entschieden hat und ab Sommer hier in Tännesberg spielen wird. Luis ist ein klassischer Sechser, welcher unter anderem hervorragende Fähigkeiten in Sachen Spielaufbau besitzt. Da wir genau nach diesem Spielerprofil gesucht haben, bin ich sehr stolz, dass unser Trainer Ibrahim Devrilen und ich ihn überzeugen konnten und wir uns gegen einige namhafte Konkurrenten durchsetzen konnten. Auch charakterlich passt Luis absolut in unser Team. Wir werden sowohl auf als auch neben dem Platz in Zukunft viel Freude mit ihm haben.“



Luis Kneissl selbst sagt zu seinem Wechsel nach Tännesberg: „Die Gespräche mit Lucio und Ibrahim waren von Beginn an sehr gut. Sie konnten mir eine klare Perspektive aufzeigen, weshalb ich mich dazu entschieden habe, den nächsten Schritt in Tännesberg zu machen. Ich denke, dass meine Art Fußball zu spielen sehr gut zum fußballerischen Ansatz von Tännesberg passt, freue mich sehr auf die nächste Zeit und will fußballerisch die Chance hier nochmals nutzen, richtig anzugreifen.“