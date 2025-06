Tännesberg verstärkt sich mit den Götz-Zwillingen

„Ich stehe mit beiden schon länger in Kontakt und freue mich riesig, dass sie sich letztendlich doch entschieden haben, den nächsten Schritt zu machen und zu uns zu kommen“, freut sich Tännesbergs Spielertrainer André Klahn über die Zusagen.



Mit Sebastian Götz bekommt der TSV einen klassische Mittelfstürmer in seinen Kader. Im Erwachsenenbereich spielte er bislang ausschließend für Rothenstadt, wo er auch seine Jugendzeit verbrachte. Mit Jahr für Jahr hervorragenden Torquoten war Götz maßgeblich mitbeteiligt, dass der VfB von der A-Klasse in die Kreisklasse durchmarschierte. Stolze 81 Treffer gelangen ihm in den letzten vier Spielzeiten. „Er bringt alles mit, um diese Position zu hundert Prozent zu erfüllen“, ist sein neuer Trainer überzeugt.



Zwillingsbruder Johannes soll künftig einen defensiven Part einnehmen in Tännesberg. Auch er verbrachte seine komplette bisherige Laufbahn beim VfB Rothenstadt. „Leider ist er aktuell noch wegen einer Verletzung außer Gefecht gesetzt, kann aber im Training bald schon wieder alles außer Zweikämpfe mitmachen. Sobald er hundertprozentig fit ist, wird er unsere Defensive nochmal richtig verstärken“, berichtet und verspricht Klahn, der sich von den beiden Neuzugängen nicht nur wegen der sportlichen Komponente einiges verspricht: „Neben ihren fußballerischen Können bringen beide auch noch ein brutales Mindset mit. Sie sind absolute Teamplayer, die für die Mannschaft alles geben.“



Nach Cem Chousein und Tormann Mert Selvi sind die Götz-Brüder bereits die Spieler drei und vier, die der TSV Tännesberg vom VfB Rothenstadt transferiert hat. Außerdem verpflichtete der Bezirksligist Muhammed Abu Zughaib (SpVgg Pirk), Nicolas Schloßer (TSV Detag Wernberg) und Michael Bündgens (DJK Irchenrieth). Zeitnah soll noch der achte und letzte Sommer-Neuzugang vorgestellt werden.