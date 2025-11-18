Tännesberg stellt Klahn-Nachfolger vor: Ibrahim Devrilen übernimmt

Tännesbergs Abteilungsleiter Thomas Hauer und der neue Trainer waren sich rasch einig. „Beim ersten Telefonat hat man schon gemerkt, dass es passt“, berichtet Hauer, der davon überzeugt ist, dass Devrilen der richtige Mann für den TSV ist: „Er ist völlig vereinsdenkend und will sich in den Verein einbringen – nicht nur was die Erste betrifft, sondern auch die Zweite und die Jugend. Zuletzt hat er schon mehrere Spiele angeschaut, um zu sehen, was er in Zukunft einbauen kann. Vom Typ her passt er genau ins Profil.“ Die Zusammenarbeit sei längerfristig ausgelegt.



Für Ibrahim Devrilen ist es die erste Trainerstation. „Im Jugend- und Herrenbereich hatte ich tolle Trainer. Von ihnen konnte ich unglaublich viel mitnehmen, was das Taktische und das Spielverständnis angeht. Der Einstieg ins Trainergeschäft ist für mich nun der nächste Step. Ich finde es super interessant, dass du als Trainer nicht nur das Spiel, sondern auch die Menschen dahinter verstehen musst“, erklärt Devrilen und ergänzt: „Tännesberg ist eine geile Herausforderung. Hier kann ich schauen, was ich einbringen kann.“



Für die Zusage an der Südspitze des Landkreises Neustadt an der Waldnaab führt der 30-Jährige mehrere Aspekte auf: „Mein Bruder spielt selbst beim TSV, weshalb ich in der Vergangenheit schon viele Spiele angeschaut habe. Dadurch waren mir der Verein, das Familiäre und wie dort gearbeitet wird, bereits bekannt. Auch von André Klahn – einem ehemaligen Mitspieler in Etzenricht – habe ich sehr viel Positives gehört.“ Ein weiterer Punkt: „Nach der Anfrage des Vereins habe ich mir weitere Spiele angeschaut und war auf Anhieb begeistert vom Kader. Von dem was ich bisher gesehen habe, bin ich fest davon überzeugt, dass das Team von der Qualität her zur Top 5 der Liga gehört. Diese Qualität in der Mannschaft war ein zusätzlicher Motivationsschub für mich.“



Ibrahim Devrilen stammt aus Neustadt an der Waldnaab, wohnt mittlerweile im Nachbardorf Altenstadt. Während seiner aktiven Laufbahn sammelte der Stürmer von der Kreisliga bis hoch zur Regionalliga in allen Spielklassen Einsätze. In seiner Vita finden sich sogar mehrere Länderspiele für die U-Nationalmannschaften der Türkei. Beim SV Seligenporten schnupperte der ehemalige Junioren-Bundesligaspieler des 1. FC Nürnberg auch etwas Regionalliga-Luft. Anschließend spielte Devrilen jeweils eine Saison für den FC Amberg II (Bezirksliga), für die SpVgg SV Weiden (Bayernliga) und den SV Etzenricht (Landesliga). Aufgrund einer schweren Knieverletzung beendete er mit gerade mal 23 Jahren seine aktive Karriere. Als Fußballtrainer trat Devrilen bislang noch nicht in Erscheinung. Das ändert sich nun.



In der Frühjahrsrunde soll der neue Coach den TSV Tännesberg zum vorzeitigen Bezirksliga-Erhalt führen. Zur Winterpause beträgt der Vorsprung auf den obersten Relegationsplatz nur zwei Zähler. „Wir wollen nach der Winterpause so schnell wie möglich den Klassenerhalt fixieren. Oberstes Ziel ist es, die 40 Punkte zu knacken“, betont Spartenleiter Hauer. Hoffnungsfroh stimmen ihn die letzten beiden Auftritte des Jahres. „Die letzten Spiele gegen Schirmitz und Hahnbach waren super von der Mannschaft, die auch ihre Torchancen endlich wieder genutzt hat.“