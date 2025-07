Tännesberg sorgt für Pfreimder Fehlstart

Von einem verdienten Heimerfolg sprach hinterher Tännesbergs Spielertrainer André Klahn. Sein Resümee: „Ein verdientes 3:1, das höher ausgehen hätte müssen. Leider haben wir es verpasst, das 3:0 zu machen. Von Anfang an hatten wir den Ball und leiteten das Spiel. Wir gingen zügig in Führung und legten schnell das zweite Tore nach. Anschließend fing Pfreimd an, ekeligen Fußball zu spielen. Das hat uns das Spiel ein Stück weit schwerer gemacht. Für die zweite Halbzeit haben wir uns vorgenommen, auf das dritte Tor zu gehen. Wir hatten Chancen, die wir leider nicht genutzt haben. Stattdessen kassierten wir durch einen Handelfmeter das 2:1 und bekamen in dieser Phase zudem zwei Zehnminuten-Strafen. Dennoch hat es meine Mannschaft dann überragend gemacht. Per Konter erzielten wir das 3:1. Der Sieg daheim im Derby war wichtig für uns.“



Aus Sicht von Pfreimds Trainer Michael Hartlich wäre ein Unentschieden gerecht gewesen, er erklärte: „Durch zwei Fehler gerieten wir früh mit 0:2 in Rückstand. Wir hatten das Spiel nun unter Kontrolle und hatten auch die Chancen, um auszugleichen. Aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir mindestens ein Punkt verdient.“





Alles auf einen Blick:



TSV Tännesberg – SpVgg Pfreimd 3:1 (2:0)

TSV Tännesberg: Luca Wittmann, Andre Bertelshofer, Dennis Paulus, Oktay Devrilen, Zdenek Sykora (87. Adam Suchy), Lukas Pavlicek, Marco Geier, Cem Chousein (46. Nicolas Schloßer), André Klahn (90. Muhammed Abu Zughaib), Kevin Akouete Amaizo, Sebastian Götz - Trainer: André Klahn

SpVgg Pfreimd: Bastian Mühlbauer, Nicolas Schmid, Dennis Lobinger, Dominik Fiedler, Tobias Kurz - Trainer: Michael Hartlich

Tore: 1:0 Lukas Pavlicek (6.), 2:0 Kevin Akouete Amaizo (14.), 2:1 Dennis Lobinger (73. Handelfmeter), 3:1 Nicolas Schloßer (90.+1)