Tännesberg schafft Fakten: Mit Devrilen in die Zukunft

In Tännesberg haben Sportlicher Leiter Lucio Lobinger (links) und Abteilungsleiter Thomas Hauer (rechts) die Verlängerung von Trainer Ibrahim Devrilen in trockene Tücher gewickelt. – Foto: TSV Tännesberg

Die Verantwortlichen um Sportlicher Leiter Lucio Lobinger und Abteilungsleiter Thomas Hauer gehen ausführlich auf die Gründe ein, warum sie auch in Zukunft auf Devrilen als Chefcoach setzen: „Für uns war es grundsätzlich im Winter schon klar, dass wir mit Ibo sehr gerne längerfristig zusammenarbeiten würden. Die Entscheidung, dies jetzt offiziell bis mindestens Ende der kommenden Saison zu tun, liegt primär tatsächlich nicht an den sportlichen Ergebnissen von beeindruckenden fünf Siegen aus sechs Ligaspielen in diesem Kalenderjahr. Vielmehr passt Ibo als Trainer und als Mensch zu 100 Prozent zu unserem Verein und unseren künftigen Plänen. Der Fokus liegt unter anderem auf dem Integrieren unserer eigenen Jugendspieler ist, was aktuell absolut perfekt läuft. Was Ibo seit der kurzen Wintervorbereitung geschafft hat in Sachen gesteigerte Trainingsbeteiligung und Trainingsqualität, deutlich gesteigerte Stimmung innerhalb der Mannschaft, Abstellen der Defensivschwächen etc., ist absolut beeindruckend. Zudem hilft er der Mannschaft mit seiner klaren Spielidee mit und gegen den Ball weiter, was im Spiel natürlich zu vereinfachten Abläufen führt. Auch die Zusammenarbeit zwischen ihm und uns Vereinsverantwortlichen läuft absolut top. Genau aus diesen Gründen freuen wir uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm.“ Wovon Lobinger und Hauer überzeugt sind: „Es steckt noch viel Potential in unserem Verein, was wir in der kommenden Zeit gemeinsam Schritt für Schritt abrufen wollen.“



Für Ibrahim Devrilen, der mittlerweile in Altenstadt an der Waldnaab wohnt, ist es die allererste Trainerstation. Wegen einer schweren Knieverletzung musste der Ex-Regionalligaspieler seine aktive Karriere frühzeitig beenden. In Tännesberg fühlt er sich gut aufgehoben: „Für mich war die Entscheidung, meinen Vertrag zu verlängern, relativ schnell klar. Der Verein zeichnet sich durch eine außergewöhnlich familiäre Atmosphäre aus – man fühlt sich hier vom ersten Tag an willkommen und wertgeschätzt. Besonders wichtig ist mir auch die hohe Trainingsqualität sowie die große Beteiligung innerhalb der Mannschaft und im gesamten Umfeld. Jeder bringt sich ein, alle ziehen an einem Strang, und genau das macht die Arbeit als Trainer so angenehm und effektiv. Mit Blick auf die Zukunft freue ich mich darauf, den weiteren Weg des Vereins aktiv mitzugestalten. Wir haben gemeinsam noch einiges vor und ich bin hochmotiviert, die Entwicklung der Mannschaft weiter voranzutreiben und neue Impulse zu setzen. Es macht einfach Spaß, Teil dieses Prozesses zu sein und gemeinsam an unseren Zielen zu arbeiten“, sagt der 31-Jährige im Rahmen seiner Verlängerung beim Nord-Bezirksligisten.