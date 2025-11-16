Tännesberg-Remis bei Klahn-Abschied – Augustin als Schlicht-Schreck

Schlicht (in grün) und Hahnbach (gelb) hätten sich von diesem Sonntag mehr erhofft. – Foto: Josef Trummer

Im Aufstiegskampf der Bezirksliga Nord ließ Hahnbach am Sonntag Federn. Der SVH kam in Tännesberg nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Ein gelungener Abschied für André Klahn, für den es das letzte Match als Spielertrainer des TSV war. Deutliche Heimsiege feierten die SpVgg Vohenstrauß und der FC Wernberg, die sechs bzw. fünf Mal einnetzten. Wichtige Punkte gegen den Abstieg fuhren der FC Furth im Wald mit Dreierpacker David Augustin (3:1 in Schlicht) sowie Derbysieger DJK Arnschwang (2:1 bei der SG Chambtal) ein. Das Verfolgerduell Raindorf gegen Pfreimd wurde witterungsbedingt abgesagt. Anfang März 2026 wird nachgeholt. Weitere Stimmen folgen.



Erich Hartl (Trainer DJK Arnschwang): „Aufgrund der Spielanteile und der Chancen ein verdienter Sieg für uns. Wir haben zu Beginn der ersten Halbzeit ein wenig Probleme gehabt mit der Zuordnung, haben uns dann aber gut gefangen und eigentlich nur eine Torchance zugelassen, die zum 1:1 geführt hat. Das war ein Freistoß aus 40 Metern. Ansonsten haben wir nichts zugelassen. Kurz vor der Halbzeit erzielten wir Gott sei Dank das 2:1. In der zweiten Halbzeit waren wir die spielbestimmende Mannschaft und hatten noch ein Riesen-Brett, bei dem ein Spieler alleine aufs Tor zulief und aus 11, 12 Metern am leeren Tor vorbeischob. Grundsätzlich hatte Chambtal aber auch in der zweiten Halbzeit keine klare Tormöglichkeit. Somit ist es ein verdienter Sieg.“









André Klahn (Spielertrainer TSV Tännesberg): „1:1 ist ein Ergebnis, mit dem wir auf jeden Fall zufrieden sein können. Von Anfang an hatten wir einen klaren Plan, dass wir Hahnbach erst mal spielen lassen und hinten gut stehen. Dies hat auch überragend geklappt. In der ersten Halbzei schenkten wir uns das Ding selber ein; unser Torwart spielte dem Stürmer genau in die Füße und der schob das Ding ein. Dennoch: Zu keinem Zeitpunkt des Spiels haben wir nachgelassen. Die Jungs waren hungrig, wollten unbedingt das letzte Spiel nicht verlieren und das hat man einfach gemerkt. Daher war das auch zu hundert Prozent ein verdientes Unentschieden – wenn wir nicht sogar nach der Halbzeit die stärkere Mannschaft waren und da nicht sogar ein Sieg drin gewesen wäre. Nichtsdestotrotz nehmen wir das 1:1 mit, gehen jetzt in die Winterpause. Von da an kann die Mannschaft weiterarbeiten, genau so weitermachen und dann wird das noch eine gelungene Saison.“









Martin Schuster (Trainer SpVgg Vohenstrauß): „Ich bin froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Die rote Karte für Schirmitz hat ihrem Spiel nicht geholfen. Es war dann einfach zu einseitig. Dementsprechend war es ein verdienter Sieg. Danke an die Mannschaft für die bis jetzt gespielte Zeit.“









Bastian Ellmaier (Trainer 1. FC Schlicht): „Wir wollten nach dem letzten Spiel eine Reaktion zeigen. Die erste Hälfte war noch in Ordnung. In der zweiten Halbzeit verloren wir dann wieder den Faden und aufgrund dessen ist der Sieg für Furth verdient. Glückwunsch nach Furth im Wald.“





